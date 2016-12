Immer mehr leihen sich Skiausrüstung

Rund die Hälfte aller weltweit produzierten Skier geht nicht in den Verkauf sondern in den Verleih. Urlauber setzen ebenso auf Leihausrüstung wie Einheimische, die nur ein paarmal im Winter auf die Piste wollen.

Skifahren ist heutzutage kein billiges Vergnügen. Nicht nur für die Liftkarte, auch für die Ausrüstung muss man immer tiefer in die Tasche greifen. Leihski werden deshalb immer öfter zur günstigeren Alternative, besonders für Gelegenheitsskifahrer. Für Hans Edler, Skiverleiher auf der Gerlitzen, ist die Rechnung recht einfach: Ein Ski zum Leihen rentiert sich ab zwölf bis 14 Tagen Benutzung. Man braucht sich um nichts zu kümmern.

Ski werden online mitgebucht

Pro Woche kosten Leihskier für Erwachsene rund 100 bis 170 Euro, je nach Modell. Dafür erhält der Kunde jeden Tag einen frisch präparierten Ski und kann auch beliebig zu einem anderen Fabrikat wechseln. In Bad Kleinkirchheim schätzt Sporthändler Martin Wulschnig den Leihski-Anteil unter den Gästen bereits auf 40 Prozent. Immer mehr Urlauber reservieren sich Ausrüstung bereits vorab über das Internet, so Wulschnig: „Die Ski sind voreingestellt und abholbereit, von Stammgästen wissen wir ja auch die Schuhgröße. Der Gast kann immer tauschen, bis zu ein Drittel der Gäste buchen schon im Voraus.“

Fast alles kann man leihen

Dass sich immer mehr Urlauber eine Skiausrüstung ausborgen, habe aber auch ganz praktische Gründe, so Hans Edler. Die Menschen haben Kinder, oft kleinere Autos, sie fahren kürzer in den Urlaub. Dazu kommt, dass die Skier täglich frisch präpariert werden. Mit scharfe Kanten ist man gerade auf Kunstschneepisten auch sicherer unterwegs. Edler geht jedenfalls davon aus, dass der Trend zum Leihski weiter anhält. Der Verleih beschränkt sich mittlerweile längst nicht nur auf Alpinskier. Auch Schuhe, Helme, Stöcke, Schneeschuhe oder eine Tourenausrüstung kann man bereits in fast allen Wintersportorten mieten.