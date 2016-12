Erholung im Wirtschaftsjahr 2016

Das Jahr 2016 hat in Kärnten zwar keinen großen wirtschaftlichen Aufschwung, aber doch etwas Erholung gebracht. Am Arbeitsmarkt schaut es besser aus und es gibt mehr Stellen, Betriebe investieren wieder.

Zwar sind in Kärnten immer noch mehr als 29.000 Menschen auf Arbeitssuche, aber gleichzeitig gibt es wieder mehr Stellen und mehr Beschäftigung. Einer der größten privaten Arbeitgeber in Kärnten ist der Mikro-Elektronik-Konzern Infineon. Er wuchs 2016 weiter, stellte neue Mitarbeiter ein und forscht an den Arbeitsplätzen von morgen.

Neues Kraftwerk eröffnet

Die Betriebe investieren wieder mehr: So eröffnete die KELAG das Pumpspeicher-Kraftwerk Reißeck II über dem Mölltal. Ausgebaut wurde auch die Technologieschmiede Lakesidepark in Klagenfurt. Es gab einen Spatenstich für weitere Tunnel entlang der Koralmbahn. Im Koralmtunnel selbst allerdings standen die Bohrarbeiten heuer drei Monate lang still, Tunnelbohrmaschine Kora war defekt - mehr dazu in Tunnelbohrmaschine wieder in Betrieb.

Im Tourismus brachten die Saisonen ein Plus, die Branche meldet Rekordinvestitionen, vor allem in Ganzjahres-Angebote. Ein Traditionshotel hingegen sperrte für immer zu: Nach 150 Jahren hieß es Aus für das Moser Verdino in Klagenfurt - mehr dazu in Hotel Moser Verdino: Ende nach 150 Jahren.

China als Hoffnungsmarkt

Und 2016 buhlt der Tourismus um neue Gäste aus China - mehr dazu in Kärnten will Chinesen als Gäste gewinnen. Sollten sie anfliegen, können sie auf der neuen Piste am Klagenfurter Flughafen landen: Sie wurde im Herbst um 13 Millionen Euro saniert. Noch offen ist die angestrebte Privatisierung des Flughafens - Investor Hans Peter Haselsteiner stieg nach politischen Diskussionen wieder aus. Vor Weihnachten wurde bekannt gegeben, dass Germanwings die Strecke nach Berlin einstellt.

Banken kündigen 200 Mitarbeiter

Es gab auch Tiefs und Kündigungen: Bei dem Rohr-Hersteller Hobas müssen 75 Mitarbeiter gehen, es gibt zuwenig Aufträge - mehr dazu in Hobas-Rohre kündigt 75 Mitarbeiter. Umstrukturierungen und Fusionen gab es auch im Bankensektor. Sie kosteten 200 Menschen Jobs, die früher als sicher galten. Die größte Pleite des Jahres legte der Lavanttaler Anlagenbauer KRESTA hin, die Aufträge werden unter neuem Firmendach mit einem Teil der Mitarbeiter weiter bearbeitet - mehr dazu in Unternehmer kauft ehemalige KRESTA.

Auch dem Land Kärnten droht bis in den Herbst die Pleite, sie wurde im zweiten Anlauf abgewendet - mehr dazu in Causa Heta: Kritik und Jubel. Die Wirtschaft erhofft sich Aufwind, fordert Einschnitte bei den Landes-Ausgaben und rasche Betriebsansiedelungen.

HCB-Skandal: Ermittlungen laufen weiter

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach wie vor auch nach dem HCB-Skandal im Görtschitztal, auch gegen das Wietersdorfer-Zementwerk. Mittlerweile gelten laut Landesproben das Futter und die Milch im Tal wieder als sauber, die Sonnenalm-Molkerei verarbeitet seit dem Sommer nicht mehr die Milch aus der Steiermark, sondern wieder die aus dem Tal. Für Diskussionen und Unmut der Bürger im Görtschitztal sorgt weiterhin die mit HCB belastete Blaukalk-Deponie der Donau Chemie in Brückl. Die Deponie-Räumung platzte, nun wird sie abgedichtet - mehr dazu in HCB: Warten auf Bescheid für Deponie.

Wenig zu ernten gab es für die Obstbauern. Der Wintereinbruch im April ließ bis zu achtzig Prozent der Ernte ausfallen - mehr dazu in Ernteausfälle: Schnaps könnte knapp werden.