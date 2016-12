Ganze Familie bei Glatteisunfall verletzt

In der Nacht auf Sonntag ist eine Frau aus St. Veit mit ihrem Kleinbus auf dem Weg nach St. Filippen wegen Glatteis von der Straße abgekommen. Sieben Personen im Kleinbus, allesamt Familienmitglieder, wurden verletzt.

Die 50-jährige Frau aus St. Veit/Glan fuhr am Weihnachtsabend gegen 22.35 Uhr nach St. Filippen. Sie kam mit dem Kleinbus in einer leichten Linkskurve ins Rutschen und fuhr in weiterer Folge über eine steile Böschung. Der Wagen überschlug sich mehrmals und kam schließlich nach ca. 40 bis 50 Metern auf dem Dach im Wald zu liegen.

Alle sieben Personen im Wagen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Bei den mitfahrenden Personen handelt es sich um Familienangehörige der Lenkerin, zwei Männer im Alter von 60 und 16 Jahren, sowie vier Frauen im alter von 45, 21, 18 und 13 Jahren. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden alle in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Link: