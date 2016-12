Touristiker zufrieden mit Buchungslage

Trotz Schneemangels sind die Tourismusbetriebe mit der Buchungslage über Weihnachten und Silvester zufrieden. Dank Kunstschnees sind die Skipisten in augezeichnetem Zustand, Alternativprogramme nehmen die Gäste gerne an.

Traumhaftes Wetter und großartiges Bergpanorama sind die Stärken des heurigen Winters, auf die vor allem Betriebe wie das Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen setzen. Neben dem Skifahren kann der Gast dort auch wellnessen und sich verwöhnen lassen. Die Anlage mit 120 Zimmern und Chalets grenzt direkt an die Skipiste, umfasst zahlreiche Saunen, Ruheraume und beheizte Pools und wurde in den vergangenen Jahren laufend modernisiert.

Das habe sich bezahlt gemacht, sagt Hotelier Erwin Berger. Er ist mit der heurigen Wintersaison - trotz fehlenden Schnees - zufrieden: „Wir haben jetzt eine Kombination aus trockenem strahlenden Sonnenwetter mit perfekten Pisten. Ich könnte es mir nicht schöner vorstellen. Auch unsere Gäste sehen das so, sie haben hier so viele Möglichkeiten, es sich gut gehen zu lassen. Ich würde nicht sagen, dass uns der Naturschnee abgeht. Wir sind bis zum Ende des Winters praktisch ausgebucht.“

Region Ossiacher See und Gerlitzen gut gebucht

Auch Georg Overs von der Tourismusregion Villach bestätigte auf ORF-Anfrage, dass die Buchungslage insgesamt sehr gut sei: „Die Gäste lassen sich nicht mehr von irgendwelchen Wettervorhersagen beirren. Speziell am Berg und am Ossiacher See, in der Nähe der Gerlitzen, ist die Buchungslage sehr gut. Etwas weiter weg würden wir uns natürlich wünschen, dass noch Schnee kommt, damit die Gäste noch inspiriert werden, die letzten freien Betten auch noch zu belegen.“

Nassfeld will weitere Pistenstrecken öffnen

Ein einzigartiges Berpanorama und gute Pisten gibt es auch auf dem Nassfeld. Alle Hauptanlagen sind in Betrieb, in den kommenden Tagen sollen weitere Pistenstrecken geöffnet werden. In den vergangenen Jahren konnten neue Gäste für das Skigebiet gewonnen werden.

Ingeborg Schnabl vom Tourismusverband Nassfeld: „Unsere Hauptmärkte sind Österreich und Deutschland, aber auch Gäste aus Tschechien, Ungarn und natürlich aus unserem Nachbarland Italien kommen gerne über die Weihnachtsfeiertage und über Silvester aufs Nassfeld. Nach Silvester kommen auch Gäste aus Kroatien. Durch unsere Tätigkeiten am polnischen Markt können wir auch Gäste aus diesem Land begrüßen.“

Neu: Bauernsilvester am Pfarrplatz

In den Städten entwickeln sich die Christkindlmärkte zunehmend zum Tourismusmagneten. In Klagenfurt gibt es heuer erstmals auch einen Bauernsilvester auf dem Pfarrplatz, auf dem Besucher die regionale Küche genießen können.

