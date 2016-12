So war das Kulturjahr 2016

Im ersten „Jahr der freien Kulturinitiativen“ wurde die freie Szene seitens des Landes Kärnten mit zusätzlichen 100.000 Euro gefördert. Im nächsten Jahr soll es - zumindest so das Büro von Landesrat Christian Benger (ÖVP) - zu keinen weiteren Kürzungen kommen.

„Kultur muss wachsen“ war das Motto des ersten vom Land Kärnten ausgerufenen Jahres der freien Kulturinitiativen. Rund 4.000 Veranstaltungen pro Jahr und mehr als 220.000 Besucher, aber vergleichsweise wenig Geld weist die Bilanz der freien Szene in Kärnten auf.

Landeskulturreferent Benger zeigte sich beim Lokalaugenschein im Landhaushof in Klagenfurt begeistert über die Vielfalt und das Engagement: „Wir brauchen viele engagierte Kulturschaffende - vor allem draußen auf dem Land.“ - mehr dazu in Initiative „Kultur muss wachsen“.

ORF

Investitionen: Winkler-Vorlass und neues Depot

Seit 2014 gibt es in der Kulturabteilung des Landes ein Ankaufsbudget für literarische Vor- und Nachlässe. 460.000 Euro wollen Land und Stadt Klagenfurt für den Vorlass von Büchner-Preisträger Josef Winkler investieren und sich diese Summe aufteilen. Im Klagenfurter Gemeinderat soll eine Entscheidung fallen, ob sich die Stadt zur Hälfte beteiligen wird - mehr dazu in Land kauft Werke von Josef Winkler.

Ein neues Depot für das Landesmuseum Kärnten wurde auch gefunden. Das Land Kärnten kauft dafür eine Immobilie und will insgesamt sieben Millionen Euro investieren. Trotz der Museumsschließung 2014 ist derzeit die Sonderausstellung zu Franz Wallack, dem Erbauer der Großglockner-Hochalpenstraße, zu sehen - Eine Traumstraße und ihr Erbauer.

2016 war aber auch ein Jahr der Jubiläen: Gefeiert wurden 30 Jahre Südkärntner Sommerspiele Eberndorf, 30 Jahre Musikforum Viktring - mehr dazu in Musikforum Viktring „Australian Affairs“ und 30 Jahre grenzüberschreitend kritischer Geist beim Universitätskulturzentrum Unikum - mehr dazu in UNIKUM nach 30 Jahren „IN SCHWEBE“.

APA/Gert Eggenberger

Sharon Dodua Otoo gewinnt 40. Bachmannpreis

Mit dem 40. Ingeborg Bachmannpreis wurde die Berlin lebende Britin Sharon Dodua Otoo ausgezeichnet. Sie sagte vollkommen überwältigt nach der Preisverleihung, sie habe Lust und Freude an der deutschen Sprache - mehr dazu in Bachmann-Preis 2016 an Sharon Dodua Otoo. Das Publikum stimmte für die Österreicherin Stefanie Sargnagel, die bereits im Vorfeld für einige Aufregung gesorgt hatte - mehr dazu in Penne, Hasen und Kriegserinnerungen.

ORF

Jubilare: Schellander, Obernosterer, Kaufmann

Engelbert Obernosterer schließlich wurde für sein Lebenswerk mit dem Humbert-Fink-Literaturpreis ausgezeichnet. Der Schriftsteller feiert am 28. Dezember seinen 80. Geburtstag - mehr dazu in Humbert-Fink-Preis für Engelbert Obernosterer.

„Kritisch gegenüber der Gegenwart, in der ich lebe“ - das ist auch mit 75 Jahren das Motto des Komponisten Dieter Kaufmann - mehr dazu in „Dieter Kaufmann“ auf Ö1.

Landeskulturpreisträgerin Meina Schellander feierte ihren 70. Geburtstag mit einer großen Ausstellung in der Galerie Freihausgasse in Villach - mehr dazu in Meina Schellander: Eine Unangepasste wird 70. Für sie sei nach wie vor die Idee und die Vision immer stärker als die Wirklichkeit. Das sei es letztendlich auch, was wohl die meisten Kunstschaffenden miteinander verbinde.

ORF

Erinnerungen an Fabjan Hafner und Reinhard Diezl

Der Schriftsteller, Übersetzer und Wissenschaftler Fabjan Hafner stirbt am 10. Mai. Am 8. Juni 2016 hätte Fabjan Hafner seinen 50. Geburtstag gefeiert. Am 25. November schließlich starb der gebürtige Villacher Reinhard Diezl in seinem südburgenländischen Atelier - mehr dazu in „Beredtes Schweigen“ von Diezl.

orf

Auszeichnungen für Logar und Spöck

Mit dem Landeskulturpreis 2016 wurde der Musik-Ethnologe Engelbert Logar ausgezeichnet. Raimund Spöck vom Kulturverein Innenhofkultur erhielt den ersten Anerkennungspreis für besondere Leistungen im Bereich der freien Kulturarbeit - mehr dazu in Landeskulturpreis 2016.