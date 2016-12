Alko-Lenker versuchte Drogen zu verstecken

Ein Autolenker aus Slowenien ist in der Nacht auf Sonntag stark alkoholisiert in Klagenfurt unterwegs gewesen. Als ihn die Polizei stoppte, verweigerte er den Alko-Test und versuchte, ein Päckchen Marihuana und eine Spritze unter dem Auto zu verstecken.

Passanten hatten die Polizei alarmiert, weil ihnen die Fahrweise des Mannes aufgefallen war. Eine Streife nahm die Verfolgung auf, es gelang den Beamten, den Fahrzeuglenker anzuhalten. Bei der Kontrolle nahmen sie starken Alkoholgeruch im Wageninneren wahr und forderten den Mann auf, sich einem Alkotest zu unterziehen. Der 41 Jahre alte Slowene verweigerte dies und versuchte, ein Säckchen mit Marihuana und eine Spritze unter seinem Auto vor den Polizisten zu verstecken. Der Mann war außerdem sehr aggressiv gegenüber den Beamten und ließ sich auch nach mehraliger Abmahnung nicht „einbremsen“. Er wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Nach Abschluss der Ergebungen wird er angezeigt.

In Ferlach war ein Lenker schon am Samstagnachmittag offensichtlich betrunken mit dem Auto unterwegs. Er kam ins Schleudern und prallte gegen eine Blumenbeeteinfassung. Am Auto entstand Totalschaden, der Mann blieb unverletzt. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Er wird angezeigt.

Drei Verletzte bei Unfällen zu Weihnachten

Insgesamt wurden in Kärnten bei Verkehrsunfällen am Heiligen Abend bzw. in der Früh des Christtages drei Menschen verletzt. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, wollte ein 21 Jahre alter Klagenfurter am Heiligen Abend gegen 19.00 Uhr mit seinem Pkw nach links auf die Welzenegger Straße einbiegen. Dabei kam es zu einer laut Polizei „rechtwinkeligen Kollision“ mit dem Wagen einer 28 Jahre alten Klagenfurterin. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, die Alkotests verliefen negativ.

Etwa zur selben Zeit gab es auch in Klein St. Paul einen Verletzten durch einen Verkehrsunfall. Der 28 Jahre alte Mann war mit dem Auto von der Görtschitztalstraße abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Friesach gebracht. Der Alkotest verlief negativ, am Pkw entstand Totalschaden.

Mit Pkw mehrmals überschlagen

In Kötschach-Mauthen im Bezirk Hermagor wollte ein 28 Jahre alter Mann um 1.40 Uhr mit seinem Pkw auf der Plöckenpassstraße (B110) vom Gailberg kommend talwärts in Richtung Kötschach fahren. Dabei kam er aus unbekannter Ursache mit dem Wagen nach rechts von der Straße ab. Das Auto rutschte über eine steil abfallende Wiese, überschlug sich mehrmals, prallte mit der Dachseite gegen einen Holzlagerschuppen und kam dann mit der Beifahrerseite nach unten zum Stillstand. Der Lenker musste von der Freiwilligen Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Wrack geborgen werden. Er wurde danach von der Rettungs ins Krankenhaus Lienz gebracht. Ein Alkotest verlief positiv.

Pkw-Kollision bei Einbiegemanöver

Sonntagfrüh bog eine 42 Jahre alte Pflegehelferin aus Klagenfurt mit ihrem Pkw von der Steingasse aus nach rechts in die Völkermarkter Straße ein. Sie übersah offenbar einen dort stadteinwärts fahrenden Pkw eines 31 Jahre alten Angestellten. Obwohl der Mann versuchte auszuweichen und seinen Pkw nach links verriss kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Pkw-Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt und musste von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht werden.