Licht ins Dunkel: 650.000 Euro aus Kärnten

Licht ins Dunkel, die große Spendenaktion des ORF, brachte bis zum Heiligen Abend fast 6,9 Millionen Euro. Von Spendern aus Kärnten kamen fast 650.000 Euro.

Dank einiger Kärntner Großspender kamen 600.000 Euro für die Aktion Licht ins Dunkel zusammen, am Weihnachtstag wurden noch einmal mehr als 41.300 Euro gespendet. Sisi Mayerhoffer, die Verantwortliche für Licht ins Dunkel im ORF, gab noch am Heiligen Abend das vorläufige Ergebnis für Gesamtösterreich bekannt: „Wir haben 6.860.981,88 Euro gesammelt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein sattes Plus. Wir haben um 1,1 Prozent mehr als zur selben Zeit des Vorjahres. Wir sind sehr positiv überrascht, es war doch ein sehr schwieriges Jahr mit vielen Aktionen und Spenden. Das zeigt eindeutig, wie solidarisch die Bevölkerung in Österreich ist und wie sehr ihr der Nächste und Menschen in Not am Herzen liegen. Es ist ein großes Bekenntnis zur Nächstenliebe und zur Solidarität.“

Mit dem Geld werden hunderte Sozialprojekte und Initiativen für Beeinträchtigte in ganz Österreich unterstützt - mehr dazu in „Licht ins Dunkel“ sammelte 6,9 Millionen Euro.

Spendenaktion geht weiter

Es kann weiter für Licht ins Dunkel gespendet werden. Unter der kostenlosen Telefonnummer 0800664 24 12, sowie im Internet.

Link: