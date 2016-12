Brennenden Adventkranz aus Fenster geworfen

Ein Adventkranz hat am Heiligen Abend in einer Wohnung in Feldkirchen Feuer gefangen. Bevor sich die 59 Jahre alte Bewohnerin in Sicherheit bringen konnte, warf sie den brennenden Adventkranz aus dem Fenster.

Die 59 Jahre alte Frau hatte ihren mit brennenden Kerzen geschmückten Adventkranz auf einem Kleiderständer im Schlafzimmer abgestellt. Sie verließ das Zimmer und merkte zunächst nicht, dass der Adventkranz Feuer gefangen hatte.

Die Frau wurde vom Rauchmelder alarmiert und reagierte geistesgegenwärtig. Sie warf den lichterloh brennenden Adventkranz samt Kleiderständer aus dem Fenster und verständigte die Feuerwehr. Diese rückte mit sieben Fahrzeugen und 49 Feuerwehrleuten zu den Löscharbeiten an. Die Wohnung musste entlüftet werden, an der Hausfassade und an Fenstern entstand leichter Sachschaden.

Die Frau dürfte eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten haben. Sie wurde zur Untersuchung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Feuerwehr musste die Wohnung entlüften.

Erheblicher Sachschaden bei Küchenbrand

In Bad Kleinkirchheim ist Samstagmittag ein Fleisch-Flambierversuch missglückt, in der Küche brach ein Brand aus. Es entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand - mehr dazu in Beim Flambieren Küche in Brand gesteckt.