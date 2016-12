Vermutlich Drogen: 51-Jähriger tot gefunden

Ein 51 Jahre alter Mann ist in seiner Wohnung in einer Ortschaft im Bezirk Hermagor tot aufgefunden worden. In der Wohnung wurden Medikamente und Einwegspritzen gefunden, ein Tod durch Drogen ist wahrscheinlich.

Der Tote wurde am Donnerstag obduziert, dabei erhärtete sich der Verdacht, dass er durch Medikamente und Suchtmittelmissbrauch ums Leben kam. Eine toxikologische Untersuchung soll endgültige Klarheit schaffen. Es gab keine Hinweise auf Fremdverschulden, so das Landeskriminalamt.

Der Mann wäre der bereits 12. Drogentote in Kärnten im heurigen Jahr.

