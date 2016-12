Weihnachten: Belastung für Trennungskinder

So sehr sich die meisten Kinder auf Weihnachten freuen, so belastend kann diese Zeit für jene sein, deren Eltern sich getrennt haben. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft verzeichnet jetzt besonders viele Konflikte.

Die Streitereien drehen sich meist um die Frage, bei welchem Elternteil das Kind oder die Kinder den Heiligen Abend oder die Feiertage verbringen. Wenn zwei Elternteile gar nicht mehr miteinander sprechen können und wenn auch bei den Beratungsstellen keine Lösung gefunden werden kann, muss ein Richter darüber entscheiden.

Gangbare Lösung für alle finden

Die Kinder- und Jugendanwältin des Landes, Astrid Liebhauser, sagte dazu, wie Weihnachten gestaltet werde und wie die Kinder aufgeteilt werden, sei ein brennendes Thema. Im Sinne der Kinder appelliert Liebhauser, dass die Eltern zu einer für alle gangbaren Lösung finden. Für Kinder von getrennten Eltern sei es extrem wichtig und hilfreich, zu wissen, dass ihnen durch eine Trennung kein Elternteil verloren gehe.

„Man kann überlegen, ob man am 23. gemeinsam essen geht und die Feiertage getrennt begeht. Man kann vereinbaren, dass am 24. mit dem einen Elternteil und am nächsten Tag mit dem anderen gefeiert wird. Das muss nicht negativ sein, wichtig ist, wie es transportiert wird“, so Liebhauser. Klar machen sollten Eltern bei dieser Gelegenheit auch, dass der eine Elternteil nicht böse oder traurig ist, wenn das Kind auch beim anderen Elternteil gerne ist. Kinder würden hier oft aus Rücksicht ihre Gefühle zurückhalten.

Kinder in Entscheidungen mit einbeziehen

Sowohl für Eltern als auch im Fall des Falles für Gerichte gilt, dass Kinder in Entscheidungen miteinzubeziehen sind. Das sei ein Kinderrecht, soweit Kinder in der Lage seien, mit einbezogen und informiert werden. Ein letzter Rat der Kinder- und Jugendanwältin kurz vor Weihnachten ist, sich nicht mit Geschenken für die Kinder gegenseitig übertrumpfen zu wollen. Dem anderen, der vielleicht weniger finanzkräftig ist, mit einem teuren Geschenk eins auswischen zu wollen, trage garantiert nicht zu friedlichen Weihnachten bei.