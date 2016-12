Lieserhofen-Bankräuber ausgeforscht

Ein 24-jähriger Pole soll laut Polizei die Raika in Lieserhofen am 7. Dezember überfallen haben. Es gab Fotos aus der Überwachungskamera, der Räuber konnte ausgeforscht werden. Er war in Kärnten auch als Spendensammler unterwegs.

Nach umfassenden Ermittlungen durch Beamte des Landeskriminalamtes Kärnten in Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen des Bezirkes Spittal/Drau wurde ein 24-jähriger Pole als mutmaßlicher Bankräuber ausgeforscht. Der beim Überfall maskierte Tatverdächtige war mit einer Reizgaspistole bewaffnet, die er auch gegen die allein in der Bank anwesende Bankangestellte einsetzte - mehr dazu in Zwei Raubüberfälle in Kärnten.

ORF/Michael Steuer

Aus einer Entfernung von ca. einem Meter zielte er auf die Frau und drückte ab. Die Angestellte erlitt durch das Versprühen der Flüssigkeit Verletzungen im Gesicht bzw im Augenbereich. Sie wurde im Krankenhaus Spittal/Drau ambulant behandelt. Der Verdächtige lief aus der Bank und flüchtete mit einem in der Nähe abgestellten Pkw in Richtung Steinfeld. Vor allem Zeugen hätten der Polizei weitergeholfen, so der Leiter des Kriminalamts, Gottlieb Türk.

Auch als Spendensammler unterwegs

Aufgrund des vorliegenden Ermittlungsergebnisses wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Anordnung der Festnahme gegen den Polen erlassen. Er ist derzeit noch flüchtig und dürfte sich in Polen aufhalten. Der Mann hielt sich schon einige Zeit vor dem Überfall im Raum Kärnten auf und war als Spendensammler unterwegs.