Fünf Hundewelpen ausgesetzt

Eine Tierfreundin hat am Sonntag in einem Wald bei Rosegg fünf ausgesetzte Hundewelpen gefunden und ins Tierheim gebracht. Bei der Kälte hätten die kleinen Hunde nicht lange überlebt. Das Tierheim Villach erstattet Anzeige.

In einem Waldstück in Rosegg/Am Sonnrain fand die Frau einen großen Karton, darin fünf Hundewelpen. Wie sich im Tierheim Villach herausstellte, vier Weibchen und ein kleiner Rüde. Die Kleinen werden jetzt von den Tierpflegern aufgepäppelt und gepflegt, sie wurden entwurmt und gechippt. Laut Tierarzt müssen sie mindestens noch 14 Tage im Tierheim bleiben. Sie sind rund acht bis zehn Wochen alt, so die Auskunft des Tierheims. Um welche Rasse es sich handelt, könne man noch nicht sagen, den Pfoten nach dürften die Hunde aber mittelgroß werden.

Tierheim Villach

Eine der kleinen Hündinnen hat eine Missbildung der linken Vorderpfote. Laut Tierheim habe aber gerade sie ein liebenswertes freundliches Wesen. Der Tierschutzverein Villach bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, vielleicht konnte jemand die Aussetzung der Tiere beobachten.

Aussetzen ist Tierquälerei

Man erstatte in jedem Fall Anzeige gegen Unbekannt, denn das Aussetzen sei laut Tierschutzgesetz Quälerei. Laut Tierheim könne man jederzeit Tiere abgeben, für Finder sei das ohnehin gratis. Man versuche zwar, von einem Tierbesitzer, der seine Welpen bzw. sein Tier abgebe, einen Unkostenbeitrag für die Impfungen zu bekommen, aber es werde auf keinen Fall ein Tier abgewiesen.

Tierheim Villach

Kein Tier ohne Rücksprache schenken

Das Tierheim Villach appelliert einmal mehr, Tiere nicht ohne Rücksprache und Einverständnis der Beschenkten unter den Christbaum zu setzen. Um dies zu vermeiden vergebe man kurz vor Weihnachten keine Tiere mehr. Ausnahmen sind Interessenten, die sich ein Tier bereits vor einiger Zeit für sich ausgesucht hätten. Außerdem seien die hektischen Weihnachtsfeiertage nicht gut geeignet für ein Tier, sich einzugewöhnen. Denn dafür brauche es vor allem Ruhe.