Ein Weihnachten für Einsame

Für Alleinstehende, einsame Menschen und Obdachlose gibt es am Heiligen Abend in Kärnten einige Angebote von Kirche, Caritas und Sozialverein. Auch die Telefonseelsorge der Caritas ist rund um die Uhr besetzt.

Von der Katholischen Kirche gibt es auch heuer wieder einige Weihnachtsfeiern für Alleinstehende. Bereits traditionell laden die Klagenfurter Kapuzinerpatres am Heiligen Abend ab 18.30 Uhr in das Kapuzinerkloster (Waaggasse 15, Tel. 0676/8772-7140) zur Weihnachtsfeier.

Im Kloster Wernberg findet ab 17.30 Uhr eine Weihnachtsfeier statt, um 18.30 Uhr gibt es gemeinsam mit den Klosterschwestern ein Festessen, die Christmette in der Klosterkirche wird um 22.00 Uhr gefeiert, um Voranmeldung (Tel. 04252/2216) wird gebeten.

Kostenlose Mahlzeiten für Obdachlose

Das „Eggerheim“ in Klagenfurt, die Caritas-Wohnungslosen-Tagesstätte (Kaufmanngasse 6, Tel. 0463/514079), ist am Heiligen Abend und zu den Weihnachtsfeiertagen von 10.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. An diesen Tagen erhalten Obdachlose auch eine kostenlose Mahlzeit. Die Weihnachtsfeier für die Klienten der Tagesstätte findet am 24. Dezember ab 10.00 Uhr statt.

Mahlzeiten für Obdachlose gibt es auch beim Vinzibus, der täglich in Klagenfurt rund 40 Obdachlose versorgt. Am Heiligen Abend macht der Bus von 18.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr am Parkplatz Geyerschütt Station.

Telefonseelsorge

Die von der Caritas getragene ökumenische Telefonseelsorge (Tel. 142) steht allen, die einen verständnisvollen Gesprächspartner suchen, auch am 24. Dezember und zu den Weihnachtsfeiertagen rund um die Uhr kostenfrei für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.