Goldene Gans wieder „heimgekehrt“

Die „Goldende Gans“, eines der Klagenfurter Wahrzeichen, ist am Dienstag wieder „heimgekehrt“. Nachdem die Statue Ende November gestohlen wurde und in der Steiermark wieder aufgetauchte, wurde sie nun wieder an ihrem Ursprungsort montiert.

Die Goldene Gans zierte vor ihrem Verschwinden in vier Metern Höhe die Fassade des ältesten Hauses von Klagenfurt am Alten Platz. Dort wurde das Federtier aus Edelmetall am Dienstagnachmittag wieder - diebstahlssicher - angebracht.

Nicht nur zahlreiche Passanten, die der Montage erstaunt zusahen, sondern auch der Besitzer eines der Geschäfte im Haus der Goldenen Ganz zeigten sich erfreut über die Wiederkehr des frisch restaurierten und aufpolierten „Haustieres“. Robert Dolliner sagte, er hoffe, dass die neue Verankerung die Gans für einem neuerlichen Diebstahl schützen werde: „Genau kann man es aber nie wissen.“

Die Statue war Anfang Dezember Wochen in einem Grazer Tierheim gefunden worden. Darauf ein Zettel mit der Unterschrift „Go Vegan Klagenfurt“. Über die Hintergründe des Diebstahls und wer ihn verübt hat gab es vorerst keine neuen Erkenntnisse.

