Ein Leben für den „Krieg der Sterne“

Der Klagenfurter Siegfried Möstl ist einer der größten „Star-Wars“-Fans Österreichs. Die Science-Fiction-Saga von George Lucas fasziniert ihn seit Teenagertagen. Zwei Zimmer sind seiner Sammelleidenschaft gewidmet.

Er kennt alle Filme, hat sie Dutzende Male gesehen, natürlich immer in englischer Originalsprache, und besitzt jeden Film in mehreren Editionen. Anfang der 1980-er-Jahre zog die erfundene Galaxie den heute 46-jährigen Kärntner erstmals in seinen Bann. In der Jugendzeitschrift „Bravo“ stieß er auf Darth Vader, R2D2 und C-3PO. „Da war für mich klar, das ist mein Ding.“

ORF/Barbara Liebminger-Karl

„Wollte schon immer in den Weltraum“

Der Weltraum, „wo ich schon immer einmal hin wollte“, der Kampf Gut gegen Böse und gigantische Schlachten, das mache für ihn die Faszination der Science-Fiction-Saga aus. Dass er manchmal als Spinner bezeichnet wird, stört den hauptberuflichen Kellner wenig: „Bei ‚Star Wars‘ bin ich gerne ein Spinner. Andere schrauben an ihren Autos herum oder haben eine teure Harley in der Garage und kaufen einen Auspuff um 5.000 Euro. Ich kaufe mir halt ein Kostüm um 3.500 Euro.“

ORF/Barbara Liebminger-Karl

Laserschwert ist ein Muss

Wenn Bösewicht Darth Vader atmet rinnt nicht nur dem eingefleischten „Star-Wars“-Fans ein Schauer über den Rücken. Der Klagenfurter besitzt ein rares Sammlerstück in Form eines Voicerecorders. Darth Vader oder Kylo Ren, die Bösen im Star Wars-Universum, haben Kultstatus bei den Fans. So wie das Laserschwert, mit dem gekämpft wird. Zwei Schwerter besitzt Siegfried Möstl, die auch das unvergleichliche Zischen aus den Filmen imitieren. In der alten Star-Wars-Trilogie stammte das Geräusch von Fernsehbildröhren.

ORF

ORF

Wertvoll nur in Originalverpackung

Ob teure Sonderstücke oder günstige Massenware, Siegfried Möstl sammelt alles aus dem „Star-Wars“-Universum. Vor allem im Internet wird er fündig und ersteigert Figuren, DVDs oder Sondereditionen. Die Sammlerstücke müssen originalverpackt bleiben, denn nur so behalten sie ihren Wert. Zwei Räume in seinem Haus sind mittlerweile ausschließlich für die Sammelleidenschaft reserviert. Die Kostüme sind handgenäht, zertifiziert und manche davon können so viel kosten wie ein Kleinwagen.

ORF/Barbara Liebminger-Karl

Größter Fanclub der Welt

Möstl gehört der „501. Legion“ an, dem weltweit größten „Star-Wars“-Fanclub mit 10.000 Mitgliedern. Drei Mitglieder hat der Club in Kärnten. Gibt es ein Treffen von „Star-Wars“-Fans, ist Siegfried Möstl im weißen Sturmtruppen-Kostüm dabei. Am ersten Maiwochenende findet wieder in den City Arkaden ein Star Wars Treffen statt. Für Möstl ein Fixtermin, entweder als Stormtrooper oder im Kylo-ren-Kostüm.

ORF

In der Phantasie kämpft er dann in einer Galaxie, wo Gut und Böse einander gegenüberstehen. Wie Oberschurke Darth Vader sagt: Nicht jeder weiß, wie stark die dunkle Seite der Macht sein kann.

Links: