Einbrecher schnitten Dach und Türen auf

Einen Riesenaufwand haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einkaufszentrum in Spittal/Drau betrieben. Sie schnitten das Dach und zahlreiche Türen auf, um dann bei ihrem tatsächlichen Ziel - einer Trafik - einzubrechen. Der Schaden ist hoch.

Der Einbruch in das Einkaufszentrum in der Villacher Straße in Spittal an der Drau wurde in der Nacht auf Montag verübt. Die Unbekannten stiegen zuerst über die Aussenfassade auf das Flachdach des Gebäudes, das sie mit mitgebrachtem Werkzeug aufschnitten. So verschafften sie sich Zugang zu dem darunter liegenden Restaurant.

Um aus dem Restaurant zu kommen mussten sie wiederum ein Metallrolltor aufschneiden. Im Eingangsbereich des Einkaufszentrum visierten sie dann die Trafik an. Um sich Zugang zu dieser zu verschaffen, schnitten sie ein Rolltor auf. Aus der Trafik wurden eine größere Menge an Zigarettenstangen und Autobahnvignetten gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.