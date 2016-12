Asche im Müll: Brand bei der Feuerwehr

Bei einem Feuerwehrhaus in Ludmannsdorf (Bezirk Klagenfurt-Land) ist es am Montag zu einem Brand gekommen. Schon zwei Tage alte Asche setzte zwei Mülltonnen in Brand, ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann löschte das Feuer.

Bereits am Freitag hatte auf dem Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr Ludmannsdorf eine Feier stattgefunden, dabei wurden in einer Feuerschale Holzscheite verbrannt. Am Montagnachmittag räumten Feuerwehrleute nach der Feier auf, Müll und die Asche aus der Feuerschale landeten dabei in zwei Kunststoffmülltonnen. Womit die Feuerwehrleute nicht rechnen konnten: Die Asche gloste selbst nach zwei Tagen noch, nachdem der Aufräumtrupp gegangen war, begannen die beiden Mülltonnen zu brennen.

Feuerwehrkommandant löschte Brand

Der Brand wurde am Nachmittag vom Feuerwehrkommandanten entdeckt, der zufällig beim Rüsthaus vorbeikam. Sofort verständigte er die Landesalarm- und Warnzentrale, nahm das Tanklöschfahrzeug in Betrieb und löschte den Brand alleine. Bei dem Brand wurden die beiden Mülltonnen und ein Quadratmeter der Fassade des Feuerwehrhauses beschädigt, verletzt wurde niemand.

Mehr als 100 Feuerwehrleute standen Dienstagfrüh am Faaker See im Löscheinsatz. Der Dachstuhl eines neugebauten Hauses stand in Flammen. Verletzt wurde niemand, das Haus ist noch nicht bewohnt - mehr dazu in Großeinsatz bei Dachstuhlbrand.

Links: