Wo man in Kärnten schon Eislaufen kann

Der Schnee lässt noch auf sich warten, dafür wächst das Eis auf den Kärntner Seen. Vor wenigen Tagen konnte das Westufer des Weißensees freigegeben werden. Zum Weihnachtswochenende könnten weitere Seen folgen.

Seit dem Wochenende ist der Westteil des Weißensees zum Eislaufen freigegeben. Seit nunmehr 30 Jahren sorgt Norbert Jank als Eismeister am Weißensee für perfekte Eislaufbedingungen, die viele schon am vergangenen Wochenende nutzten - mehr dazu in 50 Hektar Spiegeleis am Weißensee.

Eismeister dreimal mit Auto am See eingebrochen

Heuer, zum 70. Geburtstag Janks, zeigt sich der See von seiner guten Seite: „Wir sind sehr zufrieden. Wir hatten Spiegeleis, wo jetzt ein Zentimeter Schnee darauf liegt. Das macht nichts, wir können ihn räumen. Wir müssen aus dem, was uns die Natur bringt, das Beste machen.“ Das Eis auf dem Weißensee ist derzeit 14 bis 16 Zentimeter dick. Die Eisstärke und Beschaffenheit werden regelmäßig überprüft.

Über die Jahrzehnte sammelte Jank viel an Erfahrung: „In den letzten Jahrzehnten, in denen ich auf dem Eis unterwegs war, habe ich drei Autos versenkt. Das ist nicht so gefährlich, weil die Autos nicht sofort einbrechen. Das dauert ein paar Minuten.“ Für den Eismeister gingen die Abenteuer zum Glück immer gut aus.

Die Eisläufer am Weißensee schätzen seine Arbeit. Seit drei Jahren wird am See auch Eintritt verlangt, um die Wartungskosten zu decken. Für viele Läufer ist das selbstverständlich, denn der See hat einiges zu bieten.

Eislaufvergnügen bei St. Veit und am Kreuzbergl

Gegen Osten zu wird es noch dauern, bis eine tragfähige Eisdecke wächst. Völlig unbedenklich ist hingegen schon jetzt das Eislaufen beim Radlerstop in Unterbergen bei Sankt Veit an der Glan. Auf einem Acker wurde eine künstliche Eisflächen angelegt, die zu den größten Österreichs zählt. Eislaufen bei Nacht bietet seit Kurzem auch der Kreuzberglteich in Klagenfurt. Eine Flutlichtanlage sorgt für die richtige Beleuchtung.

Lendkanal und Aichwaldsee kurz vor Freigabe

Noch gedulden müssen sich Eislauffans rund um jene Seen, die vom Eislaufverein Wörthersee betreut werden. Sie sind noch alle gesperrt. Bleiben die Temperaturen konstant, kann sich das aber schnell ändern - das gilt zumindest für den Aichwaldsee und den Lendkanal in Klagenfurt, sagt Friedrich Rupnik, Eismeister vom Eislaufverein Wörthersee: „Am Lendkanal ist das Eis zwölf bis 13 Zentimeter dick. Es gibt noch ein paar Stellen mit einer etwas geringeren Eisstärke. Bis Samstag dürfte sich das aber ausgehen.“ Der Aichwaldsee könnte am Sonntag für Eisläufer freigegeben werden.

Wer es gar nicht erwarten kann, muss vorerst auf die kleinen, künstlichen Eisflächen ausweichen, wie in der St. Veiter Innenstadt und in Villach.

