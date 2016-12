Koralm: Keine Rede mehr von Untertunnelung

2004 hat die Klagenfurter Stadtpolitik beschlossen, dass die Koralmbahn nur dann durch die Stadt führen darf, wenn die Trasse untertunnelt wird. Zwölf Jahre später ist der Bau der Koralmbahn voll im Gange, von Tunnels ist nicht mehr die Rede.

Klagenfurts Stadtparteien wollten mit dem damals einstimmig gefällten Dringlichkeitsantrag vor allem eines demonstrieren: Einigkeit gegenüber der Hochleistungsstraßen AG. Parteiübergreifend hieß es unter ÖVP-Bürgermeister Harald Scheucher, eine Hochleistungstrasse quer durch Klagenfurt käme nur als Untertunnelungsvariante in Frage, Lärmschutzmaßnahmen allein seien nicht ausreichend.

Die jetzige SPÖ-Bürgermeisterin, Maria Luise Mathiaschitz, sagte dazu, wenn ihr einer sage, man untertunnle Klagenfurt, sei sie die Letzte, die dagegen sei. Man müsse das aber realistisch sehen und eine Lösung finden, die die Bevölkerung schützt. Es bringe nichts, wenn die Stadt Forderungen stelle, die nicht umsetzbar seien.

Vieles spricht gegen Untertunnelung

Realitätsfern sei eine Untertunnelung heute nicht mehr nur wegen des vermuteten Grundwassersees unterhalb von Klagenfurt. Die Landeshauptstadt bekam im Laufe der Jahre auch einige Bahnunterführungen bekommen, eine Untertunnelung sei damit gar nicht mehr möglich, so die Bürgermeisterin. Wobei sich die Frage stellt, warum einmal gefällte Beschlüsse durch verkehrspolitische Maßnahmen konterkariert werden. Alternativ hält Mathiaschitz eine Trennung des Personen- und Güterverkehrs für möglich. Es sei eine neue Variante aus der Planungssackgasse, so Mathiaschitz.

2023 soll die Koralmbahn in Betrieb gehen. Für eine eigene, untertunnelte Güterverkehrstrasse - wo auch immer diese dann verlaufen könnte - sei es noch nicht zu spät, so Mathiaschitz. Das Verkehrsaufkommen auf der Schiene werde nämlich nicht sofort ansteigen. Das sieht auch das Verkehrsministerium so.

ÖBB setzen auf Lärmschutz

Bei den ÖBB winkt man zum Thema alternativer Gütertrasse aber ab und setzt lieber auf Lärmschutz. ÖBB-Pressesprecher Christoph Posch sagte, er gebe zu, die Güterzüge sorgen für Lärm, aber das Ziel sei es, die Verbindung von Rad und Schiene leiser zu machen.

Laut Verkehrsministerium sind derzeit auf der Südstrecke 200 Züge pro Tag unterwegs, darunter 80 Güterzüge. Nach der Fertigstellung der Koralmbahn soll der Zugverkehr mittelfristig auf 250 Züge ansteigen, die Obergrenze liege bei 300 Zügen in den nächsten 30 Jahren. Die erwartbare Zunahme werde aber hauptsächlich im Personenbereich erfolgen. Das Lärmaufkommen sei natürlich bei dem in der Nacht verkehrenden Güterverkehr höher, die technischen Möglichkeiten in Sachen Lärmschutz würden aber stetig verbessert.