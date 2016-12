Ehrung für „Karawankenbär“ Puschnig

Im Rahmen des Kärnter Icehockey Derbys zwischen dem KAC und dem VSV hat am Sonntag eine Ehrung für KAC-Legende Sepp „Karawankenbär“ Puschnig stattgefunden. Sein Trikot mit der Nummer 7 wird ihm zu Ehren nie mehr vergeben.

Puschnig erzielte in seiner Karriere für den KAC 190 Tore und ist immer noch der Rekordtorschütze, auch im Nationalteteam absolvierte der 70-jährige Klagenfurter 123 Spiele und schoss 50 Tore. Er wurde 2012 zu Österreichs Jahrhundertspieler gekürt. 2014 erhielt er das große goldene Ehrenzeichen Kärntens.

ORF

ORF

„Hab es zuerst gar nicht geglaubt“

Puschnig sagte, das sei einmalig. Er habe das noch nie in Österreich erlebt, vor allem, dass der KAC das Trikot am Hallendach befestigen und nie wieder vergeben wird. „Ich habe zuerst gar nicht geglaubt, dass sie das in Klagenfurt machen. Die zweite Überraschung war das KAC:VSV Derby am selben Tag, da wird der KAC gewinnen müssen.“

Sepp Puschnig Der legendäre KAC-Spieler zeigte sich gerührt.

Er sei aber nicht nur KAC sondern auch VSV-Fan, bekannte Puschnig. Am Eishockey seien Einsatz, Härte und Fairness das Besondere. Und er outete sich als Fan des ORF Kärnten Eishockeymagazins.

ORF

ORF

Link: