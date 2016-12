Max Franz gewinnt Abfahrt in Gröden

Der Weißbriacher Max Franz hat am Samstag die Abfahrt in Gröden (Italien) gewonnen und mit seinem ersten Weltcupsieg auch die Durststrecke der ÖSV-Speedherren in der Königsdisziplin beendet.

Der zuvor letzte Abfahrtserfolg war am 7. März 2015, als Hannes Reichelt in Kvitfjell zugeschlagen hatte. Der Kärntner siegte 0,04 Sekunden vor dem Norweger Aksel Lund Svindal und 0,41 vor dem US-Amerikaner Steven Nyman.

Der 27-Jährige Franz war zuvor in seiner Karriere zweimal Zweiter (Abfahrten 2012 Lake Louise, 2015 Saalbach). Im Gesamtweltcup hat der Salzburger Marcel Hirscher nach wie vor über 100 Punkte Vorsprung auf den Norweger Kjetil Jansrud, der dreifache Saison-Speedsieger lag am Samstag nach 44 Läufern an der zehnten Stelle. Unmittelbar hinter Romed Baumann, der als Neunter zweitbester Österreicher wurde.

„Es war befreiend“

Franz sagte in einer ersten Reaktion, die Fahrt sei cool gewesen. Er habe es nicht richtig glauben können, aber es sei schön, dass es endlich funktioniert habe. „Es war richtig befreiend“, so Franz.

Franz hat einen schweren Trainingssturz in der letzten Saison hinter sich, bei dem er schwer verletzt wurde - mehr dazu in Max Franz: Erstes Interview nach Sturz.

