Hund in Villach durch Giftköder verendet

Eine unbekannte Frau soll in Villach-Auen vergiftetes Fleisch für Hunde auslegen. Ein Pudel fraß den Köder und verendete. Die Polizei bittet mit einer Personenbeschreibung um Hinweise auf die Unbekannte.

Eine Villacherin zeigte am Donnerstag bei der Polizeiinspektion Auen an, dass ist Pudel an einem ausgelegten Giftköder verendet war. Die Frau war mit ihrem Hund am 11. Dezember 2016 gegen 17.00 Uhr in Villach, im Bereich Auer-von-Welsbach-Straße - Leopold-Hrazdil-Straße - Jakob-Ghon-Allee, spazieren gewesen. Dabei hatte sie den Hund kurzzeitig frei laufen lassen, wo er dann offensichtlich den Giftköder fraß.

Schülerin will Frau gesehen haben

Aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes des Hundes suchte sie am 12. Dezember 2016 einen Tierarzt auf, der dann eine Vergiftung feststellte. Trotz intensiver tierärztlicher Betreuung verendete der Hund. Bei den Ermittlungen sprachen die Beamten mit einer 15-jährigen Schülerin aus Villach, die angab, dass ihr in diesem Bereich eine Frau entgegen gekommen war, die offensichtlich Fleisch oder dergleichen im Grünstreifen verteilt hatte.

Sie habe die Frau darauf angesprochen. Diese habe jedoch nur verwirrte Antworten von sich gegeben und die Fleischteile teilweise wieder aufgehoben haben. Auf andere Fleischteile sei sie mit dem Fuß getreten und habe sie in der Erde verrieben, so die Zeugin.

Personenbeschreibung

Ca. 170 cm groß, ca. 40 bis 50 Jahre alt, schwarze kinnlange Haare, normale Statur, sprach Kärntner Dialekt, bekleidet mit schwarzem langen Mantel, schwarze Stiefletten. Sie hatte eine schwarze Handtasche mit roter Aufschrift oder rotem Emblem bei sich. Des Weiteren hatte sie eine hellbraune Jutetasche mit, in der sich laut Zeugin die Fleischstücke befanden.

