Niedrigere Gehaltserhöhung für Bürgermeister

Die Kärntner Bürgermeister bekommen eine Gehaltserhöhung, die aber geringer ausfallen wird, als gefordert. Trotz Erhöhung liegen die Gehälter noch niedriger als die der Bürgermeister in Gemeinden anderer Bundesländer.

Die Gehälter der Kärntner Bürgermeister gehören zu den niedrigsten in Österreich. Bisher liegen sie zwischen 30 und 50 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Der Gemeindebund pochte daher auf eine Anhebung der Bezüge nach dem Vorbild Oberösterreichs. Ein hauptberuflicher Bürgermeister solle demnach deutlich mehr verdienen als ein Bürgermeister, der noch einem anderen Beruf nachgeht. Außerdem sollten die Gehälter in Landgemeinden stärker angehoben werden als in den Städten - mehr dazu in Bürgermeister fordern mehr Gehalt. 70 der 132 Kärntner Gemeinden haben weniger als 2.500 Einwohner.

SPÖ und ÖVP: Seit 16 Jahren keine Erhöhung

In der Sitzung der Parteiobleute am Freitag einigte man sich auf eine Anhebung der Gehälter zwischen 15 und 27 Prozent, je nach Gemeindegröße. Damit liegen die Bürgermeistergehälter auch künftig noch 15 bis 25 Prozent unter dem Österreichschnitt, Landeshauptmann und SPÖ-Vorsitzender Peter Kaiser (SPÖ) sagte, man habe sich auf sozialrechtliche Bestimmungen geeinigt. Die Anpassungen seien vernünftig, so Kaiser. 14 Mal sei auf Erhöhung der Bürgermeistergehälter in den letzten Jahren verzichtet worden. ÖVP-Obmann Christian Benger sagte, die Bürgermeister seien jene, die in der Gemeinde überall präsent seien. Nach 16 Jahren wolle man sie stärken und habe auf der Erhöhung bestanden.

Grüne und Gemeindebund: Guter Kompromiss

Grünen-Landessprecherin Marion Mitsche sagte zum jetzigen Kompromiss, sie finde gut, dass sich die Parteien und er Gemeindebund aufeinander zu bewegten. Das Angebot sei fair und sie werde es in den Gremien der Gründen auch so diskutieren. Gemeindebund-Präsident Peter Stauber meinte, es sei nicht die Optimalforderung geworden, aber mit dem Kompr9omiss sei eine Lösung gefunden, die den Bürgermeistern der kleineren Gemeinden entgegenkomme.

Sitzungsgelder zwischen 170 und 70 Euro

Behandelt wurde auch das Thema Sitzungsgelder für Gemeinderäte: Ursprünglich war eine Vereinheitlichung auf 170 Euro in Gemeinden bis 10.000 Einwohnern vorgesehen, das ist nun die geplante Obergrenze. Die Untergrenze liegt bei 70 Euro. Max Linder, Gemeindebund-Vizepräsident und freiheitlicher Bürgermeister von Afritz, sagte, man hätte gerne den Korridor enger gehabt. Denn man glaube, dass viele Gemeinderäte nicht den Mut haben, für eine bessere Bezahlung eintreten. Darüber werde die FPÖ jetzt noch in ihrem Parteivorstand beraten. In weiterer Folge muss es einen Beschluss im Landtag geben. Die Bezüge sollen rückwirkend mit 1. Jänner angehoben werden.

Sehr unterschiedliche Positionen

Die Vorstellungen, wie sehr die Bürgermeistergehälter erhöht werden sollten, gingen zuletzt noch weit auseinander. 29 mehr für Nebenberufliche und 49 Prozent für Hauptberufliche war die Vorstellung der ÖVP. Dieses Modell wurde im Gemeindebund mit SPÖ und FPÖ erarbeitet. Die Grünen schlugen Erhöhungen bis maximal 20 Prozent vor.

Auch beim Thema Sitzungsgelder für Gemeinderäte gingen die Meinungen auseinander. Der Gemeindebund wollte eine Vereinheitlichung auf 170 Euro in Gemeinden bis 10.000 Einwohnern. In Städten und größeren Gemeinden sollten es 250 Euro sein. Die Grünen wollen nur eine Unter- und eine Obergrenze, denn die Bezüge muss die jeweilige Gemeinde selbst tragen. Einig waren sich die Parteien nur dahingehend, dass es eine soziale Absicherung für Bürgermeister geben müsse, inklusive Mutterschutz für Frauen in dieser Position.

Team Kärnten „fassungslos“

In einer Reaktion zeigten sich Landesrat Gerhard Köfer und Team-Kärnten-Obmann Hartmut Prasch fassungslos über die Gehaltserhöhung. Von Lohnabschlüssen zwischen 15 und 27 Prozent können Normalsterbliche nicht einmal träumen. Über 90 Prozent der Bürgermeister üben ihr Amt nebenberuflich aus, sie verfügen über ein zweites und manchmal drittes Einkommen. Diese Steigerung werde bei der Bevölkerung kein Verständnis finden meinte Köfer, früher selbst langjähriger Bürgermeister von Spittal.