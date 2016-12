50 Hektar Spiegeleis am Weißensee

Europas größte Natureislauffläche, der Kärntner Weißensee, ist ab Samstag zum Eislauf freigegeben. 50 Hektar Spiegeleis stehen für die Eisläufer zur Verfügung. Alle anderen Seen bleiben für den Eislauf weiter gesperrt.

Donnerstag am Vormittag fiel nach einer neuerlichen Überprüfung die Entscheidung: Ab kommenden Samstag ist das Eislaufen am Weißensee wieder möglich. Und zwar auf 50 Hektar Spiegeleis, sagt Eismeister Norbert Jank vom Eislaufverein Wörthersee. Acht bis 13 Zentimeter dick war die Eisschicht am Donnerstag. Da es laut Prognosen kalt bleiben soll, rechnet Jank damit, dass das Eis in den kommenden Tagen zehn bis 15 Zentimeter dick sein wird.

Weissensee Info

Das frühe Eislaufen am Weißensee wurde heuer durch die kalten Nächte der letzten Tage möglich. Ein kalter Wind habe das Übrige dazu geleistet, so Jank. Das Eis sei sehr kompakt: „Das ist Kerneis, das so genannte schwarze Eis.“

ORF

Alle anderen Seen bleiben gesperrt

Der Eislaufverein Wörtherssee betreut in Kärnten auch den Aichwaldsee, Hörzendorfersee, Längsee, Rauschelesee, Silbersee, Lendkanal und den Wörthersee. Derzeit sind alle sieben Eislaufflächen noch gesperrt. Am Weißensee hofft man nun, dass es keinen Föhneinbruch gibt, damit das Eisvergnügen möglichst lange erhalten bleibt.

Am Weißensee wird seit 1989 jährlich im Jänner auch die Alternative Elf-Städte-Tour der überwiegend niederländischen Eisschnellläufer veranstaltet. Tausende Eissportler sorgen dann rund um den Weißensee für klingelnde Kassen. Traditionell waren die Niederländer auf ihren Grachten beim Königslauf 200 Kilometer weit durch elf Städte unterwegs. Weil die Grachten nicht mehr zufrieren, profitiert der Weißensee und damit die gesamte Region.