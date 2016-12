TopTeam: Ermittlungen teilweise eingestellt

In der Causa „TopTeam“ sind die Ermittlungen gegen Finanzreferentin Gabi Schaunig und den früheren Landesrat Wolfgang Schantl (beide SPÖ) eingestellt worden. Gegen andere Beschuldigte wird noch ermittelt, darunter auch LH Peter Kaiser (SPÖ).

Wie Konrad Kmetic von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mitteilte, läuft das Verfahren aktuell gegen sieben Beschuldigte und zwei Firmen. In dem Verfahren geht es um die Vorwürfe der Untreue und des schweren Betrugs. Angeblich flossen mittels falscher Rechnungen an das Land öffentliche Gelder an die frühere Partei-Werbeagentur „Top Team“ - mehr dazu in Weitere Ermittlungen in Top-Team-Affäre. Das Verfahren geht auf eine 2012 erstattete Anzeige der damals von den Freiheitlichen dominierten Kärntner Landesregierung zurück, seither wird ermittelt.

Polizei erhebt neuerlich für WKStA

Zuletzt hatte im Sommer der Weisungsrat im Justizministerium den Auftrag zu weiteren Ermittlungen erteilt. Laut Medienberichten wollte die WKStA den aus ihrer Sicht abgeschlossenen Akt damals zur Anklage bringen - mehr dazu in Top Team: Staatsanwaltschaft wollte Anklage.

„Es gibt neue Erhebungsaufträge an die Polizei, ans Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung“, erklärte Kmetic den aktuellen Stand des Verfahrens. Danach sei wieder seine Behörde am Zug. Eine Einschätzung, wie lange das Ermittlungsverfahren noch dauern werde, wollte er nicht abgeben.