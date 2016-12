Betrugsermittler wegen Betrugs vor Gericht

Wegen Betrugs und Verleumdung steht ein leitender steirischer Betrugsermittler der Polizei am Donnerstag in Klagenfurt vor Gericht. Der Polizist soll falsche Vorwürfe gegenüber einer Bank erhoben haben, ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Falsche Beweisaussage, versuchter schwerer Betrug und Verleumdung – so lauten die Anklagepunkte gegen den steirischen Ermittler. In dem Prozess geht es um einen Bankkredit über 50.000 Euro, den ein Bekannter des angeklagten Polizisten aufgenommen hatte und für den der Polizist bei der Bank bürgte. Als der 50-Jährige den Kredit nicht zurückzahlen konnte und die Bürgschaft schlagend wurde, wollte der Polizist nicht zahlen und versuchte laut Anklage, die Bank zu betrügen. Laut Staatsanwaltschaft zeigte er Bankangestellte und seinen Freund an und warf ihnen Betrug vor, er ist deswegen auch wegen Verleumdung angeklagt.

Auch erhob der Polizist den Vorwurf, ein Bankbeamter habe für den Kredit 500 Euro Schmiergeld kassiert. Dem Ermittler wird nun auch Falschaussage in Ermittlungs- und Gerichtsverfahren vorgeworfen. Um Befangenheit zu vermeiden, wird der Fall in Klagenfurt verhandelt. Bereits einmal stand der Polizist in Klagenfurt vor Gericht, damals unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Dienstausweis an mutmaßlichen Bankräuber

Gegen den Polizisten wird auch ermittelt, weil er seinen Polizeiausweis missbräuchlich verwendet haben soll. Einem Schweizer, der wegen mutmaßlichen Bankraubes in U-Haft sitzt, soll er seinen Dienstausweis oder eine Kopie des Ausweises zur Verfügung gestellt haben. Der mutmaßliche Bankräuber soll damit eine Waffe gekauft haben. Diese Vorwürfe sind noch im Ermittlungsstadium.

Vom Dienst suspendiert

Der Tatvorwurf ist einer, wie ihn der leitende Betrugsermittler eigentlich ständig selbst ermittelte, kommentierte der steirische Polizeidirektor Josef Klamminger den Fall. Die – zumindest vorläufige – Suspendierung sei erfolgt, weil das Vertrauen in die „objektive Dienstverrichtung“ nicht mehr gegeben sei. Von den Anwälten des Polizisten und des mitangeklagten Kreditnehmers gibt es bislang keine Stellungnahmen, für beide gilt die Unschuldsvermutung. Ein Urteil könnte am Donnerstag fallen, dem Ermittler drohen bis zu fünf Jahre Haft.