Diebes-Quartett ausgeforscht

Die Polizei hat einen Brieftaschendiebstahl in einem Klagenfurter Lebensmittelgeschäft geklärt. Als mutmaßliche Täterin konnten vier Bulgaren ausgeforscht werden. Es stellte sich heraus, dass sie insgesamt neun Taten verübt haben.

Einem Privatdetektiv waren laut Polizei am Montag um die Mittagszeit zwei verdächtige Frauen aufgefallen. Er beobachtete und ertappte sie auf frischer Tat bei dem Ladendiebstahl und erstattete Anzeige. Die beiden Frauen flüchteten in einem dunklen Pkw.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich. Der gesuchte Pkw wurde angehalten und zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren, sowie die beiden 23 Jahre alten Frauen - alle aus Bulgarien - konnten vorläufig festgenommen werden.

In ganz Kärnten aktiv

Im Zuge der Ermittlungen wurden ihnen vorerst neun Diebstähle in Geschäften in Klagenfurt, Villach, Spittal an der Drau, sowie Pörtschach am Wörthersee nachgewiesen. Nach Abschluss der Erhebungen werden die Verdächtigen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

