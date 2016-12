Kellerbrand: Wohnhaus evakuiert

Wegen eines Kellerbrandes in Klagenfurt ist am Mittwoch ein Mehrparteien-Wohnhaus evakuiert worden. 20 Personen wurden in Sicherheit gebracht. Am Vormittag wurde eine 91-Jährige nach einem Brand mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Das Feuer brach kurz nach 14.00 Uhr in einem Kellerabteil aus, die Rauchentwicklung im Stiegenhaus war stark. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die mit schwerem Atemschutz anrückten, sorgten dafür, dass die Bewohner, die sich noch in dem Mehrparteien-Wohnhaus befanden, in Sicherheit gebracht und vom Roten Kreuz versorgt wurden.

Es seien auch einige ältere Personen darunter gewesen, die aber alle selbst gehfähig gewesen seien, schilderte Martin Zmug von der Berufsfeuerwehr.

Glosende Gegenstände auf Wiese deponiert

Der Löschangriff verlief erfolgreich. Zahlreiche im Keller gelagerte Besitztümer der Hausbewohner wurden sicherheitshalber auf einer Wiese vor dem Haus deponiert. So konnten die Feuerwehrleute überprüfen, ob sich nicht irgendwo - zwischen den Gegenständen - noch Glutnester befanden.

Die Bewohner konnten noch am frühen Nachmittag wieder zurück in das Haus. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten war die Anzengruberstraße vorübergehend gesperrt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

91-Jährige erlitt Rauchgasvergiftung

In einem Wohnhaus im Klagenfurter Stadtteil Annabichl kam es am Mittwochvormittag zu einem Zimmerbrand. Eine 91 Jahre alte, gehbehinderte Frau musste in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer war am Küchentisch - vermutlich im Bereich eines Adventkranzes - ausgebrochen. Der Neffe der Frau, der im selben Haus wohnt, konnte die Pensionistin in das nicht verrauchte Wohnzimmer bringen. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt löschte den Brand. Die 91-Jährige wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur Kontrolle in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Kriminalisten untersuchen Brandursache in St. Veit

Die Ursache für den Brand in einem Mehrparteienhaus in St. Veit an der Glan am Montag ist nach wie vor unklar. Am Donnerstag wird es eine Begehung der Spezialisten des Landeskriminalamtes geben. 36 Bewohner mussten eine Nacht in einem Hotel verbringen - mehr dazu in Nach Hausbrand: 36 Bewohner im Hotel.