Köfer: Otter rottet Fische aus

Fischereilandesrat Gerhard Köfer (Team Kärnten) schlägt Alarm, weil der Fischbestand in den Kärntner Flüssen massiv zurückgegangen sei und dem Land Millionenklagen drohen würden. Grund sei der extrem angestiegene Fischotterbestand.

Habe es in Kärnten vor zehn Jahren noch nur rund 20 Fischotter im Bereich der Drau gegeben, sei die Zahl nun auf mehrere hundert angestiegen. Die Fischer und die Fischereiberechtigten in Kärnten wollen sie nicht ausrotten, aber sie wollen auch nicht zusehen, wie der Fischotter Fische, Muscheln und Krebse ausrotte, hieß es am Mittwoch. Ein eklatantes Beispiel sei die Lieser: Pro Hektar gab es dort vor Jahren hundert bis 190 Kilogramm Fisch, jetzt sind es nur noch zehn Kilogramm.

Landesrat Gerhard Köfer sagte, 90 Prozent des Fischbestandes seien bereits gefressen worden. „Die heimische Bachforelle ist ebenfalls vom Aussterben bedroht. Das ökologische Gleichgewicht drohe zu kippen“, so Köfer. Er erachte es als „grob Fahrlässig“, das in Form eines Moratoriums bis zum Jahr 2019 zu verschieben.

Teilweise Aufhebung von Otterschutz denkbar

Gert Gradnitzer vom Fischereiverband Spittal an der Drau sagt, würde man den Inhalt der Flüsse auf eine Wiese transportieren und nach fünf Jahren anstatt tausend nur noch zehn Vögel sehen, wäre jeder entsetzt. In letzter Konsequenz werde es Klagen der Fischereiberechtigten gegen das Land und die Jagdberechtigten geben. Weil der Fischotter ganzjährig geschützt ist, fehle den Jägern jegliche Handhabe. 200 bis 400 Fischotter leben in Kärnten. Bis zu einem Kilogramm Fisch frisst jeder von ihnen pro Tag - darunter auch Huchen und Koppen, die ebenfalls geschützt sind.

Weil an diesem Problemkreis, neben dem Fischereireferenten auch die Referenten für Naturschutz, Jagd und Finanzen beteiligt sind, soll nun ein runder Tisch eine Lösung bringen. Die Fischereiberechtigten sehen in einer teilweisen Aufhebung des Otterschutzes eine Möglichkeit. Denn auch der Rotwildbestand werde gemanaged, um Schäden zu minimieren. Das Gleiche solle auch für Fischotter gelten, hieß es am Mittwoch.

Darmann plant neue Verordnung

Jagdreferent Gernot Darmann (FPÖ) teilte in einer Aussendung mit, dass seine Warnungen- angesichts einer drohenden Millionenklage - seit Monaten von der Koalition und insbesondere Naturschutzreferent Rolf Holub (Grüne) ignoriert würden. Sobald er die Möglichkeit habe, auf Basis der notwendigen Grundlagen eines Gutachtens - für welche die Zuständigkeit bei Holub liegen, so Darmann - werde er eine Verordnung erlassen, um eine entsprechende geordnete Entnahme der Fischotter zustande zu bringen.

