Karré gegen Stadtwerke: Langer Prozess

Am Landesgericht Klagenfurt fand am Mittwoch der Auftakt des Zivilprozesses zwischen dem ehemaligen Vorstandsdirektor Romed Karré und den Klagenfurter Stadtwerken statt. Zu einem Vergleich war niemand bereit. Der Prozess dürfte lange dauern.

Gleich zwei Vorstadsmitglieder mussten in den vergangenen 14 Monaten aus den Stadtwerken Klagenfurt ausscheiden. Den Anfang machte Christian Peham, nach einem Streit über das Hallenbad Klagenfurt im Herbst 2015. Peham wurde abberufen und drohte mit einer Klage auf Schadenersatz. Schließlich gab es eine Einigung - mehr dazu in Peham-Einigung „Altlastenbeseitigung“. Im Frühjahr 2016 wurde auch der Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke, Romed Karré entlassen - mehr dazu in Stadtwerke-Vorstand nach Kündigung entlassen. Die Rede war von der Weitergabe vertraulicher Unterlagen und Vertrauensverlust von Seiten der Stadt.

Wie zuvor Peham, kündigte auch Karré eine Klage auf Schadenersatz an. Er fordert von den Stadtwerken die Fortzahlung des Gehalts bis zu seinem ursprünglichem Vertragsende. Vorerst war von einer Klagssumme von 180.000 Euro die Rede. Die erste Verhandlung soll im März 2017 stattfinden. Vor Gericht hieß es, dass sich die Parteien auf einen langen Rechtsstreit einrichten müssten.