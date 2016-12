Extreme Trockenheit: Weiteres Feuerverbot

Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt seit Dienstag auch im Bezirk Villach-Land ein absolutes Feuerverbot im Wald. Es ist bereits der zweite Bezirk in Kärnten, der dieses Verbot aussprochen hat. Hohe Geldstrafen sind angedroht.

Die Verordnung hat die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land am Dienstag erlassen. Im gesamten Gebiet des Bezirkes wird, wie es in der Verordnung heißt, „jegliches Feuerentzünden“ sowie das „Rauchen im Wald“ als auch im Waldnähe verboten. Es herrsche derzeit eine extreme Trockenheit, die die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden ausgesprochen begünstigen können, heißt es weiter.

Bis zu 7.720 Euro Strafe

Auch im Bezirk Spittal an der Drau wurde bereits in der Vorwoche ein solches Feuerverbot ausgesprochen, mehr dazu in Feuerverbot im Bezirk Spittal an der Drau. Wer sich nicht an dieses Verbot hält, muss mit einer Geldstrafe in der Höhe von bis zu 7.270 Euro rechnen.

