Nicht alle Ärzte streiken heute

Am Mittwoch haben die niedergelassenen Ärzte in Kärnten zum Streik aufgerufen. Aber nicht alle 250 Kassen-Ärzte werden sich daran beteiligen. Die Notfallversorgung sei nicht gefährdet, versprechen die Ärzte. Die Spitalsambulanzen sind gerüstet.

In Wien, dem Burgenland und in Kärnten legen am Mittwoch viele niedergelassene Ärzte ihre Arbeit nieder. Sie wollen damit gegen die geplanten Gesundheitszentren protestieren, da sie Einbußen befürchten, mehr dazu in Einsparpläne: Ärzte streiken am 14. Dezember. Die Bereitschaft, an dem Streik teilzunehmen, sei in den vergangenen Tagen gestiegen, sagte im Vorfeld der Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, Gert Wiegele.

„Verständnis bei Patienten"“

Wiegele sprach von einem großen Verständnis der Patienten. Neben den Allgemeinmedizinern schliessen sich auch einige Fachärzte dem Streik an. Den Ärzten gehe es darum, „den Menschen zu zeigen, wie es ist, wenn es keine Hausärzte mehr in der näheren Umgebung mehr gibt“, so Wiegele.

Kein flächendeckender Streik

Nicht alle der 250 Kassen-Ärzte wollen sich am Mittwoch flächendeckend an dem Streik beteiligen. Vereinzelt gibt es Mediziner, die dieser Aktion nichts abgewinnen können. Andere haben ihre Praxis für die Notversorgung geöffnet. Im Unteren Drautal beispielsweise gibt es insgesamt sieben niedergelassene Hausärzte, eine Ordination hat am Mittwoch geöffnet.

ORF

Ärztenotdienst unter 141

Dass es zu Engpässen kommen wird, glaubt Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) nicht. „Wir sind in den Ambulanzen der Spitäler sehr gut ausgestattet. Wir haben auch beschlossen, dass wir den hausärztlichen Bereitschaftsdienst aufstocken werden. Das heißt, der Telefonarzt wird ganztägig erreichbar sein.“ Der Ärztenotdienst unter der Notrufnummer 141 ist besetzt. Für Notfälle wird in den jeweiligen Ärztesprengel ein Arzt Dienst versehen. Die Notfallversorgung sei nicht gefährdet.