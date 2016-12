Sechs Jahre Haft für Tankstellenräuber

Zu sechs Jahren Haft ist am Dienstag ein 36-jähriger Deutscher in Klagenfurt verurteilt worden. Er hatte im September eine Tankstelle mit einem Klappmesser überfallen. Mit der Beute von 1.300 Euro wollte er seine Drogensucht finanzieren.

Am 16. September überfiel der Mann aus Bayern, der in Klagenfurt lebt, in Klagenfurt eine Tankstelle. Er bedrohte den Tankwart mit einem Klappmesser und raubte rund 1.300 Euro. Mit der Beute flüchtet der Räuber anschließend zu Fuß. Knapp eine Woche später wurde der Mann gefasst. Er wurde in der Nähe der von ihm überfallenen Tankstelle von der Polizei angehalten, weil ihn ein Angestellter der Tankstelle als verdächtig angezeigt hatte – mehr dazu in Tankstellenräuber gefasst: Motiv Drogensucht.

Bei der ersten Befragung durch Kriminalbeamte bestritt der 35-Jährige vorerst die Tat. Dann wurde er dem betroffenen Tankwart gegenüber gestellt. Der Tankwart konnte den Mann eindeutig als Verdächtigen identifizieren, worauf hin der Mann die Tat gestand.

Motiv Drogensucht

Als Grund für den Raubüberfall gab er Geldnot aufgrund seiner Suchtmittelabhängigkeit an. Das geraubte Geld konnte nicht mehr sichergestellt werden, weil er es nach seinen Angaben bereits für Suchtmittel ausgegeben hatte. Erst eine Woche nach seiner Festnahme zuvor hatte der Mann einen Entzug abgebrochen und war wieder rückfällig geworden. Am Dienstag wurde der Mann zu sechs Jahren Gefängnisstrafe verurteilt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

