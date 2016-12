Ein Kilo Drogen im Auto versteckt

Ein Kilo Cannabis hat ein 41-jähriger Kärntner im Handschuhfach und unter der Sitzbank seiner Autos versteckt. Bei einer Kontrolle am Wurzenpass wurde der Drogenkurier am Montag erwischt.

Der 41-jährige Villacher wollte am Montag über den Wurzenpass nach Kärnten einreisen – der Mann hatte Pech, er wurde von Beamten des Kriminaldienstes Villach angehalten, die das Fahrzeug kontrollierten. Dabei fanden die Beamten zunächst im Handschuhfach einen Plastikbeutel mit rund 200 Gramm Cannabiskraut.

Drogenspürhund fand weiteren Plastikbeutel

Mit einem Drogenspürhund wurde das Auto dann genauer untersucht, unter der hinteren Sitzbank wurde ein weiterer Plastikbeutel mit 800 Gramm Cannabiskraut gefunden. Was der Mann mit dem Suchtgift vorhatte, ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 41-Jährige festgenommen und in das Klagenfurter Gefängnis gebracht.

Ebenfalls am Montag konnten die Kärntner Kriminalisten zwei weitere mutmaßliche Drogendealer, von denen einer in Klagenfurt wohnt, erwischen. Sie wurden von den Ermittlern des Kärntner Landeskriminalamts - darunter auch Cobra-Beamte - bis nach Salzburg verfolgt und dort geschnappt. Sie wollten 220 Gramm Kokain nach Kärnten bringen und hier verkaufen – mehr dazu in Cobra verfolgte mutmaßliche Dealer.