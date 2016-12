Großbrand: Mehrere Kinder im Spital

Am Montagabend ist es in St. Veit an der Glan zu einem Großbrand gekommen, 30 Bewohner eines Mehrparteienhauses mussten in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Warum das Feuer gegen 20.10 Uhr in den Kellerräumen des Mehrparteienhauses ausbrach stand am späten Abend noch nicht fest. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Wie das Rote Kreuz mitteilte, mussten vier Kinder im Alter zwischen zwei und acht Jahren mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Ob Erwachsene ebenfalls beeinträchtigt waren, war zunächst unklar.

Das Rote Kreuz befand sich mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten wurden von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr St.Veit an der Glan durchgeführt.