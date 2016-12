Wirbel um Direktorenbestellung in Südkärnten

Seit Monaten sorgt die Bestellung von Schulleiterposten im zweisprachigen Gebiet für politischen Zündstoff in Kärnten. Am Montagnachmittag wird das Kollegium des Landesschulrats entscheiden, ob die beiden Erstgereihten bestätigt werden oder ob umgereiht werden muss.

Stein des Anstoßes ist die Besetzung der Schulleiterposten in Eberndorf und Völkermarkt. In der Ausschreibung der Posten ist in einem einzeiligen Passus enthalten, wonach Bewerber auf den Direktorenposten mit Slowenischkenntnissen zu bevorzugen seien. SPÖ und Grüne lehnen die erstgereihten Kandidaten ab und verlangen eine Umreihung zugunsten zweisprachiger Kandidaten. ÖVP, FPÖ und das Team Kärnten empfinden dies als diskriminierend und laufen dagegen Sturm.

Es gibt drei Möglichkeiten, zwischen denen das 36-köpfige Kollegium des Landesschulrats am Montag entscheiden kann:

1. Die vorgeschlagenen Kandidaten werden bestätigt

2. Es wird umgereiht oder

3. Das Kollegium meldet nur Bedenken an, ohne eine Entscheidung zu treffen. Diese liegt letztendlich auch bei Landeshauptmann und Bildungsreferenten Peter Kaiser (SPÖ).

Altersberger: Keine Vorauswahl nach Qualifikationen

Wie es passieren konnte, dass in Eberndorf und Völkermarkt trotzdem kein zweisprachiger Kandidat an der Spitze gelandet ist, erklärt Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger mit Reibungsverlusten zwischen den beiden zuständigen Behörden beim Auswahlverfahren - der Abteilung 6 als Landesbehörde und dem Landesschulrat als Bundesbehörde.

Nur deshalb seien auch Kandidaten ohne oder mit geringen Slowenischkenntnissen zum Hearing zugelassen worden. „Wenn wir das Hearing durchgeführt hätten und auch die Ausschreibungsbedingungen und die Vorauswahl als eine Behörde getroffen hätte, wäre uns das schon längst aufgefallen. Es war aber eine andere Behörde zuständig - eben die Landesabteilung - die uns alle Bewerber weitergeschickt hat. Es hat keine Vorauswahl nach den Qualifikationen stattgefunden“, so Altersberger. Er findet es auch hinterfragenswert, dass von jeweils elf Bewerbern nur zwei bzw. fünf zum Hearing erschienenen seien. Er vermutet regionalpolitische Einflussnahme.

Die nach der Objektivierung Erstgereihten - Gernot Waldner und Angelika Kuss-Bergner (beide ÖVP) - leiten bereits seit Jahren provisorisch zweisprachige Schulen. Kuss-Bergner entgegnet den Vorwüfen, sie habe sich im Zuge ihrer Teamlehrer-Ausbildung neben sozialen und interkulturellen Kenntnissen sehrwohl auch die slowenische Sprache angeeignet.

Bürgermeister-Petition für Erstgereihte

Dass die beiden Erstgereihten nicht zum Zug kommen sollen, wollen einige Bürgermeister - allen voran der Völkermarkter Bürgermeister Valentin Blaschitz (SPÖ) - nicht akzeptieren. Sie haben eine Petition an den Landtag verabschiedet: „Wir sehen das als eine Diskriminierung von Pädagogen, die bisher schon beste Arbeit geleistet haben.“

Auch die ÖVP will im heutigen Kollegium an der bisherigen Reihung festhalten. Die jetzige Formulierung lasse nämlich im Unklaren, ob Slowenisch nur als Zusatz- oder aber als Ausschlusskriterium zu werten sei. Dazu Michael Archer: „Wenn man wirklich diese Zweisprachigkeit haben will, wäre das Kärntner Landeslehrergesetz zu ändern und auch das Pflichtschullehrer-Auswahlverfahren dahingehend zu adaptieren. All das ist nicht erfolgt.“

Team Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer hielt im Vorfeld der Abstimmung fest, dass für ihn auf jeden Fall die Ergebnisse der Objektivierung bindend seien. Wie auch immer die Entscheidung nun ausfällt: Wer Schuldirektor in Eberdorf und Völkermarkt wird, dürfte wohl erst in einigen Wochen feststehen.

