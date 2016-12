Hund mit Gewehr angeschossen

Bisher unbekannte Täter haben in der Gemeinde Möllbrücke einen Schäferhund angeschossen. Dabei dürften die Täter vermutlich ein Kleinkalibergewehr benutzt haben. Der Hund verendete.

Die Polizei in Möllbrücke ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Tierquälerei. Vermutlich bereits am Wochenende sollen bisher unbekannte Täter in der Gemeinde Möllbrücke den Schäferhund eines 43 Jahre alten Landwirtes angeschossen haben.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein Kleinkalibergewehr verwendet haben. Die Tochter des Besitzers fand den Hund auf einer Wiese, etwa 200 Meter vom Hof entfernt. Das Tier war bereits verendet. Das Projektil verletzte den vier Jahre alten Schäferhund im Brustbereich. Laut Polizei gibt es derzeit keinerlei Anhaltspunkte, wer auf das Tier geschossen hat.

Links: