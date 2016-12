Rätsel um Brandanschlag auf Auto

Ein Brandanschlag auf ein Auto eines in Villach lebenden Rumänen gibt der Polizei in Villach Rätsel auf. Unbekannte hatten in der Nacht auf Montag die Scheibe bei seinem Auto eingeschlagen und den Wagen in Brand gesteckt.

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch völlig unklar. Bekannt ist bis jetzt nur, dass jemand die Scheibe des Autos, das vor einem Appartmenthaus in Villach abgestellt war, eingeschlagen hat.

Danach dürften die Täter einen unbekannten Gegenstand in das Auto geworfen haben. Dadurch fing ein Teil der Rückbank Feuer. Die Flammen erloschen von selbst. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Laut Polizei dürfte sich die Tat in der Nacht auf Montag zwischen 2.00 und 3.10 Uhr in der Früh zugetragen haben. Die Ermittlungen laufen.