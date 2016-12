Handtaschenräuber schlug von hinten zu

Ein bisher unbekannter Täter hat am Sonntagabend einer 51 Jahre alten Frau in Kühnsdorf die Handtasche entrissen. Der Mann flüchtete mit einem Fahrrad. Er entkam mit mehreren hundert Euro Beute.

Die 51 Jahre alte Frau spazierte am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr entlang eines Geh-Radweges. Sie war von Unterberg in Richtung Kühnsdorf unterwegs. Plötzlich wurde sie von hinten von einem unbekannten Täter attackiert. Der Mann entriss ihr die Handtasche und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Kühnsdorf.

Hatte der Täter einen Komplizen?

Laut Auskunft der 51jährigen dürfte der unbekannte Handtaschenräuber nicht alleine gewesen sein. Auch ein zweiter Radfahrer befand sich in der Nähe des Tatortes und flüchtete ebenfalls. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Die Polizeistreife „Tasso“ entdeckte im Zuge der Fahndung die Handtasche der Frau. Der Täter hatte sie bei einer Parkbank in der Nähe des Tatortes weggeworfen. Aus der Handtasche wurden wenige hundert Euro Bargeld gestohlen. Aufgrund der Dunkelheit war eine Täterbeschreibung nicht möglich, hieß es seitens der Polizei.