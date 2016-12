Feuerwehrleute entdecken zufällig Brand

Zwei Feuerwehrmänner haben am Sonntagabend zufällig einen Brand in einer Küche einer 74 Jahre alten Frau in Spittal an der Drau entdeckt. Ein Adventkranz hatte zu brennen begonnen. Die Feuerwehrleute konnten einen größeren Schaden verhindern.

Gegen 20.00 Uhr hatte die 74 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung die Kerzen auf den Adventkranz in der Küche ausgeblasen. Dann ging sie nach eigenen Angaben in das Wohnzimmer um dort fernzusehen. Vermutlich dürfte sich eine schlecht ausgeblasene Kerze des Adventkranzes wieder selbst entfacht haben. Daraufhin fing der Adventkranz Feuer.

Geringer Sachschaden

Zwei zufällig vorbeifahrende Feuerwehrmänner der FF Spittal entdeckten den Feuerschein in der Wohnung. Sofort stoppten sie ihr Auto, nahmen den Feuerlöscher, der im Stiegenhaus hing und löschten den Brand. Die Feuerwehrleute konnte durch ihr rechtzeitiges Einschreiten einen größeren Schaden verhindern. Durch das Feuer entstand nur ein geringer Sachschaden im Bereich des Esstisches. Auch die Wände und die Eckbank wurden beschmutzt. Niemand wurde bei dem Brandeinsatz verletzt.