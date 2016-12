Überfall: Mutter mit Kind als Zeugin gesucht

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Klagenfurter Trafik am Mittwoch laufen die Ermittlungen. Eine Mutter mit Kleinkind war laut Polizei Zeugin, sie wird dringend gesucht. Die Kärntner Kriminalisten beschäftigt derzeit eine ganze Serie von Raubüberfällen.

Kurz nach 17.00 Uhr stürmte der Täter die Trafik am Baumbachplatz im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf. Mit einer Faustfeuerwaffe bedrohte er die 30 Jahre alte Angestellte und forderte Bargeld. Aus der geöffneten Kassenlade nahm der Täter Geld in unbekannter Höhe und flüchtete zu Fuß. Am selben Tag war in Lieserhofen eine Bank überfallen worden – mehr dazu in Zwei Raubüberfälle in Kärnten.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich zum Zeitpunkt des Raubes rechts neben dem Eingang bei einem Zigarettenautomaten eine Frau mit einem Kleinkind aufhielt. Sie wird dringend als Zeugin gesucht, die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 059 133 25 3100. Bei dem Täter soll es sich um einen 1,70 bis 1,75 Meter großen und schlanken Mann handeln. Er war mit einer blauen Jogginghose und einer dunklen Jacke bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Sturmhaube mit Mund- und Sehschlitz.

Nachbar-Bank im letzten Jahr überfallen

Im April letzten Jahres war gleich neben der Trafik eine Filiale der Anadi-Bank überfallen worden, die mittlerweile aufgelöst wurde. Der Täter bedrohte die Angestellten mit einer Waffe und konnte entkommen - mehr dazu in Bewaffneter Banküberfall in Klagenfurt.

Nicolas Zangerle

Serie von Raubüberfällen

In den letzten Wochen kam es in Kärnten zu einer ganzen Serie von Raubüberfällen, die Ermittlungen laufen. Ein als Nikolo verkleiderter Räuber überfiel am 25. November eine Libro-Filiale in der Klagenfurter Innenstadt - mehr dazu in „Nikolo“ überfällt Geschäft. Er bedrohte eine Kassiererin mit einer Waffe und flüchtete mit Bargeld aus der Kasse.

Ebenfalls im Stadtteil Waidmannsdorf kam es am 22. November zu einem Raubüberfall auf ein Imbisslokal - mehr dazu in Bewaffneter überfiel Imbisslokal. Mit vorgehaltener Pistole zwang der Mann die beiden Mitarbeiter, ihm Geld aus der Kassa auszuhändigen. Das Lokal war im Sommer bereits einmal überfallen worden.

Ein als Postbote verkleideter Räuber überfiel am 14. November ein Spielcasino in Villach - mehr dazu in Räuber war als Postbote verkleidet. Der Mann trug eine Postjacke, klopfte an die Tür und täuschte vor, eine Paket liefern zu wollen. Er bedrohte die Angestellte mit einer Pistole, als ein weiterer Angestellter in das Casino kam, flüchtete der Täter ohne Beute.