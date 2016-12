„Frontaler“ nach Sekundenschlaf

In Spittal ist am Samstag ein Autofahrer nach Sekundenschlaf mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten, er prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Auch in Berg im Drautal kam es am Samstag zu einem frontalen Verkehrsunfall.

Der Lenker war nach ersten Informationen stadteinwärts auf der Drautal-Bundesstraße unterwegs, als er nach eigenen Angaben am Steuer einschlief und mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Der entgegenkommende Lenker eines Firmenfahrzeuges hat keine Möglichkeit mehr auszuweichen, es kam zum Frontalzusammenstoß.

FF Spittal

Die Identität der Unfalllenker ist noch nicht bekannt, beide mussten mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Spittal gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Spittal war bei den Aufräumarbeiten mit 16 Feuerwehrleuten im Einsatz.

FF Spittal

In Kurve überholt: Zwei Verletzte

Ebenfalls auf der Drautal-Bundesstraße kam es am Samstagvormittag zu einem weiteren frontalen Verkehrsunfall in Frallach (Gemeinde Berg im Drautal). Ein 18-jähriger Führerschein-Neuling wollte in einer unübersichtlichen Rechtskurve überholen und konnte dem entgegenkommenden Auto einer 18-jährigen Frau nicht mehr ausweichen. Beide sollen mit leichteren Verletzungen davongekommen sein, sie wurden in die Krankenhäuser Spittal und Lienz gebracht.

Laut Polizei hat die junge Frau einen Schock, sie hat den Führerschein erst seit drei Monaten, der Unfallverursacher hat seinen Führerschein seit einem Jahr. Der Lenker des überholten Pkws blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.