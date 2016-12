Bergsteiger bei Absturz schwer verletzt

Auf dem Großglockner, genau an der Grenze zwischen Kärnten und Osttirol, ist es Samstagvormittag zu einem schweren Bergunfall gekommen. Ein Bergsteiger erlitt bei einem Absturz schwere Verletzungen.

Zu dem Absturz kam es am Eisleitl in 3.680 Metern Höhe, rund 120 Meter unter dem Gipfel. Wie es zu dem Unfall in dem steilen und felsigen Gelände kam, ist noch nicht bekannt. Ebenso gibt es noch keine Information über die genaue Identität des Verletzten, bekannt ist bislang, dass er aus Österreich stammt.

Zunächst war die Alpine Einsatzgruppe Lienz unterwegs zu dem Verunfallten, denn unmittelbar nach dem Alarm war nicht klar, ob eine Hubschrauberlandung möglich sein würde. Mittlerweile wurde der schwer verletzte Bergsteiger vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Lienz geflogen.

Links: