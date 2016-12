Menschenrechtspreis an Armut-Netzwerk

Der 10. Dezember ist der internationale Tag der Menschenrechte. In Kärnten wurde heuer der Menschenrechtspreis an das „Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung“ verliehen. Es widmet sich seit 20 Jahren der Armutsbekämpfung.

Zum 22. Mal wurde der Kärntner Menschenrechtspreis am Samstag in Klagenfurt vergeben. Jedes Jahr gibt es bis zu 30 Einreichungen, aus denen die vierköpfige Fachjury dann einen Preisträger kürt. In diesem Jahr entschied man sich für das Kärntner „Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung“.

Seit 1996 bereitet das Netzwerk Daten für die Armutsbekämpfung auf, 52 Organisationen, von der Caritas über das Rote Kreuz bis zur Diakonie, schlossen sich dem Verein an. Das Netzwerk berate auch Politik und Kommunen, sagt die Vorsitzende der Jury, Larissa Krainer. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert, das Geld will das Netzwerk für neue Projekte zur Armutsbekämpfung heranziehen.

Netzwerk fordert bundesweite Mindestsicherung

Soziale Schieflagen aufzeigen und Menschen ein Sprachrohr bieten, die keine Darstellungsmöglichkeiten haben, so beschreibt der Obmann des Netzwerkes Heinz Pichler das Hauptanliegen der Organisation. Auch wenn die Würde des Menschen unantastbar sein sollte, werde er täglich mit dem Gegenteil konfrontiert. Als Beispiel nennt Pichler die Debatte um die bedarfsorientierte Mindestsicherung: „Das ist eigentlich erschreckend. Hier passiert nicht Armutsbekämpfung, es wird ein Kampf gegen die von Armut Betroffenen betrieben.“ Dass es bislang keine vernünftige, bundesweite Regelung gebe, das sei „unverständlich“.

Der Kärntner Menschenrechtspreis solle vor allem ein Zeichen sein, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei der Preisverleihung. Denn allzu leichtfertig werde verbal, aber auch mit Taten und politischen Einstellungen gegen Menschenrechte verstoßen.

Das Stereotypen-Korsett für Frauen

Frauenreferentin Beate Prettner (SPÖ) forderte zum Tag der Menschenrechte, sich weiter für das Aufbrechen von stereotypen Geschlechterrollen einzusetzen. Das gerne verwendete Zitat „Frauenrechte sind Menschenrechte“ habe nach wie vor keine generelle Gültigkeit: „Menschenrechtsverletzungen an Frauen und Mädchen finden im internationalen und nationalen Raum beinahe täglich statt.“

Viel zu oft würden Frauen auch heute noch in ein enges Korsett aus Vorurteilen gequetscht, das schon bei ihrer Geburt die gesellschaftliche Rolle definiere, die sie einzunehmen haben. „Diese Stereotype wollen wir aufbrechen, indem auf Bewusstseinsarbeit gesetzt wird“, so Prettner. Am Montag wird in der Kärntner Landesregierung die Wanderausstellung „rollen:parkour“ eröffnet. Die vom Vorarlberger Verein „Amazone“ im Jahr 2014 konzipierte Ausstellung soll dazu anregen, sich mit Rollenbildern auseinanderzusetzen.

