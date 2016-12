Premiere für den strippenden Weihnachtsmann

Ein einsamer Heiliger Abend, ein strippender Weihnachtsmann klopft an - Kartin Wiegands Weihnachtsstück „Wer klopfet an?“ wird Samstagabend an der Neuen Bühne Villach uraufgeführt. Am Ende der Komödie steht ein „Weihnachtswunder“.

Es ist Heiligabend, die Nachbarn Franziska und Daniel sind allein in ihren Wohnungen. Bis ein strippender Weihnachtsmann – ein Geschenk von Franziskas abwesendem Liebhaber – versehentlich an Daniels Tür klingelt. Mit eher derben Umgangsformen wirbelt er die bis dahin stille Nacht in beiden Wohnungen durcheinander, Franziska und Daniel kommen sich langsam näher, während der strippende Weihnachtsmann Rätsel aufgibt.

Ein Weihnachtwunder

Die deutsche Autorin Katrin Wiegand erzählt in ihrer Komödie von einem Weihnachtswunder - sie lässt zwei hartnäckig Einsame zueinanderfinden. Der strippende Weihnachtsmann bleibt geheimnisvoll, bevor man ihm danken kann, ist er schon wieder verschwunden.

Neue Bühne Villach

Samstagabend wird „Wer klopfet an?“ an der Neuen Bühne Villach uraufgeführt, bis 14. Jänner steht das Stück am Spielplan. Die 48-jährige freie Autorin aus Deutschland schreibt seit 2012 Theaterstücke, unter anderem „Kein Sex ist auch Sex“, „Hitzeperiode“, „werktags. 21 Minuten“, „Hallo, ich bin´s!“ und „Bonjour oder Könnten wir bitte beim Text bleiben?“. 2015 folgte „Kerle im Herbst“, das im Herbst 2016 vom Münchner Tournee Theater uraufgeführt wurde. Regie führte der Münchner Frank Piotraschke.

Neue Bühne Villach

Matinée: „Weihnachten für Fortgeschrittene“

Auch am Sonntag wird es in der Neuen Bühne ab 11.00 Uhr weihnachtlich. Schriftsteller und Kolumnist Egyd Gstättner liest Texte aus seinem neuen Buch „Karl Kraus lernt Dummdeutsch“ zum Themenkomplex: „In fünf Advent-Modulen zu kompetenzorientierten Qualitä̈tsweihnachten“. Gerhard Benigni liest aus seinem Buch „Der Usambaraveilchenstreichler auf dem Weg zum Südpol“. Auf seinem Weg zum Nordpol lässt er das Ross Antony entschwinden und sattelt von Usambaraveilchen auf Weihnachtsstern um. Musikalisch umrahmt wird die Matinée von „CHL.plus“.

