Alkolenker kracht mit Pkw in Garagentor

Stark betrunken ist Freitagabend ein 49-jähriger Autofahrer in Paternion mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Das Auto krachte in eine Mauer und beschädigte ein Garagentor.

Gegen 22.30 Uhr war der laut Polizei stark betrunkene Mann im Ortsgebiet von Paternion (Bezirk Villach-Land) auf der Gemeindestraße unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Mann mit seinem Auto von der Straße ab. Der Wagen prallte in eine Betonmauer und anschließend gegen eine Schneestange und ein Garagentor, die beide beschädigt wurden. Der Mann überstand den Unfall unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Dem 49-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.

