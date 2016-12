Fahrerflucht: Bub bei Skiunfall schwer verletzt

Ein elfjähriger Schüler aus Klagenfurt ist am Freitag bei einem Skiunfall auf der Gerlitze schwer verletzt worden. Ein Skifahrer hatte das Kind niedergefahren. Er kümmerte sich noch kurz um den Buben, dann beging er Fahrerflucht.

Der Elfjährige war am Vormittag auf der Kanonenrohr-Abfahrt talwärts unterwegs. Im Auslauf des ersten Steilhanges kollidierte das Kind bei einem Linksschwung mit einem von hinten in Schussfahrt kommenden Schifahrer, beide Skifahrer stürzten. Der Skifahrer kümmerte sich bis zum Eintreffen der Mutter um das Kind. Diese sprach danach noch kurz mit dem Mann, dann fuhr dieser ohne Bekanntgabe seiner Daten weiter. Der Bub erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenambulanz von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Der flüchtige Skifahrer konnte laut Polizei im Skigebiet nicht mehr ausgeforscht werden.

Fahrerflucht auf der Piste nimmt zu

Wie sich schon in den letzten Jahren zeigte, nimmt die Fahrerflucht auf der Piste zu, fast jeder zweite Wintersportler flüchtet nach einem Unfall. Rechtlich gesehen ist jeder Skifahrer verpflichtet, nach einem Skiunfall die Unfallstelle abzusichern und Erste Hilfe zu leisten - außer, man bringt sich selbst in Gefahr - mehr dazu in Immer öfter Fahrerflucht auf Skipisten.