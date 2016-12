Land kauft Gebäude für Museumsdepot

Für sieben Mio. Euro will das Land ein neues Depot für das Landesmuseum Rudolfinum kaufen. Das Museum ist seit 2014 wegen seines desolaten Zustands geschlossen, die Sammlung teilweise verschimmelt. Von 2018 bis 2020 soll saniert werden.

Landesrat Christian Banger (ÖVP) sagte am Freitag, Schritt für Schritt werde „Landesmuseum Neu“ umgesetzt. Seit Juni sei geprüft worden, wie man die Depotfrage für das Museum lösen könne. Ursprünglich war man davon ausgegangen, weiterhin in Miete zu bleiben und den bestehenden Mietvertrag zu verlängern. Die Exponate des Museums liegen derzeit in einem Zwischenlager.

Nun fiel eine Entscheidung für Kauf statt Miete, so Benger. Das sei nachhaltig günstiger. Der entsprechende Akt soll am Dienstag in der Regierung beschlossen werden. Die Gesamtkosten für das Grundstück, das Gebäude, die Planungen, die Adaptierung, das Umsiedeln betragen sieben Mio. Euro, so Benger. Für die Refinanzierung werde das Museum in Zukunft für das Depot Miete an den Eigentümer, das Land selbst oder die Landesimmobiliengesellschaft (LIG) zahlen.

Preis als wichtigstes Kriterium

Eine Kommission habe sich in den letzten Monaten mit mehreren Grundstücken im Zentralraum für das Sammlungszentrum des Landesmuseums beschäftigt. Dazu gehörten Vertreter der Landesimmobiliengesellschaft, des Museums, der Regierung (politische Büros) und der Landesverwaltung. Ende November kamen von 20 verschiedenen Möglichkeiten sechs in eine engere Auswahl. Das wichtigste Kriterium sei laut Benger der Gesamtpreis gewesen. Kommendes Jahr soll das Depot für das Landesmuseum fertig sein.

Ebenso am Tisch liege laut Benger der Entwurf für das Museumsgesetz, die Koalitionspartner seien informiert, sodass der üblichen Vorbegutachtung des neuen Museumsgesetzes nichts mehr im Wege steht, entsprechende Termine wurden bereits vereinbart.

