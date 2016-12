Skiopenings nur dank Beschneiung

Das Wetter ist strahlend schön und kalt, doch Schnee ist nicht in Sicht. Die Skifahrer sind auf beschneiten Pistenbändern unterwegs, abseits der Pisten ist alles grün. Die Kosten für die Beschneiung sind hoch, rund drei Mio. Euro pro Saison pro 100 Hektar Piste.

Kärnten verfügt im Bundesländervergleich über die höchste Dichte an Schneekanonen. Für nicht so hoch gelegene Skigebiete wie dem Mölltaler Gletscher oder Heiligenblut ist Beschneiung die einzige Chance auf einen Saisonstart. Turracher Höhe, Katschberg, Gerlitzen, Nassfeld, Petzen, Hochrindl, Koralpe und Bad Kleinkirchheim haben geöffnet.

Der Sprecher der Seilbahnwirtschaft, Klaus Herzog, sagte, Kunstschnee sei die Basis für das Geschäft. Er sichere den Seilbahnbetrieb in Kärnten ab. Die Seilbahnwirtschaft habe viel Geld in die Beschneiung investiert, Speicherteiche seien errichtet worden und die Maschinen seien effizienter geworden, so Herzog.

20 Prozent von Umsatz geht in Beschneiung

Das Ziel sei es, bei guten Bedingungen binnen drei Tagen eine Piste wie die Klösterleabfahrt auf der Gerlitzen beschneien zu können. Derzeit dauere es noch etwas länger, so Herzog. Bis zu 20 Prozent der Umsätze eines Skiberges gehen in die Beschneiung. Laut Herzog kostet ein Kubikmeter Schnee rund drei bis 3,50 Euro. Ein Hektar Skipiste liegt bei rund 30.000 Euro. Die größeren Skigebiete haben rund 100 bis 300 Hektar. Von den weißen Pisten hängen aber auch Hotels und Gastronomie ab, so Herzog.

Die Kosten von rund drei Mio. Euro pro 100 Hektar Piste pro Saison erklären auch die Liftpreise. Durch die Inversionswetterlage kann der Kunstschnee nicht wegschmelzen, dieser ist sehr kompakt und widerstandsfähig. 30 Zentimeter von maschinell erzeugtem Schnee entsprechen 75 Naturschnee.