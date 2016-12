Italiener stürmen Adventmärkte

Adventmärkte sind wichtige Umsatzbringer. Italiener stürmen die Märkte, die es in Italien so nicht gibt. Die Veranstalter setzen auf verschiedenste Schwerpunkte: Vom stillen Advent in Pörtschach bis zum Eislaufen in Villach und Klagenfurt.

Besonders an den Wochenenden werden die Christkindlmärkte von zehntausenden Italiener gestürmt, die Hotels, die jetzt geöffnet haben, sind gut gebucht. In Villach setzt man seit Jahren auf Adventzauber mit kleinen Holzhütten rund um die Stadtpfarrkirche, in denen Snacks, Getränke und Handwerkskunst angeboten werden. Ergänzt um den zur Eislauffläche umfunktionierten Rathausplatz. Man kann mit der Pferdekutsche durch die Innenstadt fahren, auf dem Hauptplatz gibt es eine Tschutschu-Bahn und ein Karussell.

ORF/Petra Haas

Am Christkindlmarkt in Klagenfurt am Neuen Platz steht eine lebensgroße Krippe, neben zahlreichen Standeln gibt es Kutschenfahrten, Musik, Chöre und Ponyreiten für die Kinder. Vor dem Klagenfurter Dom findet ein besinnlicher Adventmarkt statt. Eislaufen kann man auch in Klagenfurt, auf dem Pfarrplatz.

Wörthersee setzt auf Ruhe

Am Wörthersee geht es besinnlich zu. Velden nennt sich selbst „Stadt der Engel“, samt Bastelwerkstatt, Wunschzettel-Fliegen-lassen und dem schon traditionellen riesigen Adventkranz im See. Besonders Kinder werden angesprochen, samt Ponyreiten oder Pfedekutschenfahrten. Handwerk spielt auch hier eine große Rolle, im Kurpark steht eine lebensgroße Krippe. Roland Sint, Geschäftsführer des Wörthersee Tourismus sagt, der Veldener Advent wurde in den 14 Jahren seit dem Start zu einer eigenen Marke. Rund um den See gebe es mittlerweile Angebote.

ORF/Anton Wieser

Pörtschach setzt auf „stillen Advent“ mit Chorgesang und weihnachtlichen Schifffahrten. Angeboten wird auch eine Fackelwanderung zur Pörtschacher Bucht. Man setzt hier auf Kärntner Traditionen und Brauchtum.

ORF/Bernd Radler

Auch auf dem Pyramidenkogel, am Fuß des Aussichtsturms, gibt es einen Adventmarkt mit Handwerk und Musik, für Kinder wird ein eigenes Programm angeboten.

Im Rahmen des Jauntaler Advents findet man auf der Petzen auf 1.700 Meter den höchst gelegenen Christkindlmarkt Kärntens an den Adventsamstagen. In Völkermarkt findet der Adventzauber mit einer Märchenerzählerin und Gospels statt.

Im Stift Eberndorf gibt es an den Adventsamstagen einen Adventmarkt, Ausstellungen im Stift und eine Engerlbackstube. Auch die Kärnten Werbung setzt verstärkt auf die Marke Kärntner Advent.

